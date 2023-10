Joueurs bannis dans CS2 et rétropédalage… Mais que se passe-t-il avec l’AMD Anti-Lag+ ?

La solution d'AMD pour réduire encore plus la latence dans les jeux vidéo, l'Anti-Lag+, a mené à de nombreux bannissements dans des jeux comme CS2, Apex Legends et PUBG. Comment AMD va-t-il se sortir de ce bourbier ?

Rentrée mouvementée pour AMD qui a sorti publiquement des mises à jour importantes pour ses pilotes graphiques. Si tous les yeux sont tournés vers le Fluid Motion Frames, son alternative à la Frame Generation de Nvidia, une autre nouveauté d’envergure fait parler d’elle ses derniers jours : l’Anti-Lag+. Après de nombreux déboires et joueurs bannis, AMD vient tout simplement de désactiver l’option dans sa toute dernière mise à jour. Mais que s’est-il passé exactement ?

C’est quoi l’Anti-Lag+ de AMD ?

La fonctionnalité Anti-Lag+ de AMD, lancée officiellement en septembre 2023, succède à l’Anti-Lag introduit en 2021 par le constructeur. Il s’agit concrètement de la réponse d’AMD au Nvidia Reflex avec pour seul objectif de réduire la latence au maximum, y compris dans les scénarios où le GPU est fortement sollicité. Elle est intégrée à la suite d’outils HYPR-RX, qui comprend aussi le Radeon Boost (résolution dynamique) ainsi que sa solution d’upscaling FSR.

Si Nvidia Reflex est intégré au cas par cas par les développeurs d’un jeu, la fonction Anti-Lag+ se démarque en ça qu’elle opère au niveau du pilote graphique en injectant du code directement dans les fichiers DLL du jeu. C’est donc AMD qui choisit d’intégrer l’Anti-Lag+ à certains jeux lors de chaque mise à jour de ses pilotes.

Le problème, c’est que certains jeux ne semblent pas du tout apprécier cette fonctionnalité.

L’Anti-Lag+ bannit des joueurs en ligne

La semaine dernière, l’Anti-Lag+ a été intégré à Counter-Strike 2 dans la mise à jour 23.10.1 de l’AMD Software: Adrenalin Edition. Très vite après l’activation de la fonctionnalité, essentielle dans ce type de jeu compétitif, de nombreux joueurs se sont vus bannis par le système d’anti-triche de Valve (VAC, pour Valve Anti-Cheat). Le coupable : l’Anti-Lag+ de AMD, qui par son fonctionnement a été détecté comme un système de triche.

Les cas sont loin d’être isolés à ce seul titre alors que d’autres joueurs venant de PUBG, Apex Legends et Call of Duty Modern Warfare 2 ont aussi reçu des notifications de bannissement pour cause de triche. AMD a tout d’abord conseillé les joueurs de désactiver l’Anti-Lag+ au sein de ses pilotes avant de la rendre tout simplement indisponible dans la version 23.10.2.

Le constructeur est en train de travailler avec les développeurs pour réactiver la fonctionnalité au sein des jeux concernés afin que les joueurs touchés puissent de nouveau accéder à leurs titres. Mais cela pourrait s’avérer bien plus compliqué que prévu.

AMD doit revoir sa copie pour les jeux multijoueurs

En théorie, l’approche d’AMD peut être une bonne idée : c’est le constructeur qui décide ainsi des jeux dans lesquels implémenter l’Anti-Lag+ et non le développeur. Son déploiement pourrait ainsi être très rapide au sein des jeux les plus attendus. L’objectif d’AMD ici est de rattraper son retard avec Nvidia dont la fonctionnalité Reflex est présente dans près d’une centaine de jeux.

Mais si cette stratégie peut s’avérer payante à court terme, elle pose problème sur une typologie de titres bien précise : les jeux multijoueurs. Beaucoup de jeux solos comme Starfield, Control ou Cyberpunk 2077 n’ont pas de problème à se voir modder, avec dans certains cas des modifications importantes des fichiers du jeu.

Mais dans le cadre de jeux multijoueurs et notamment compétitifs, des systèmes sont mis en place pour éviter tout ajout de script externe et de lignes de commandes qui pourraient offrir un quelconque avantage en plein gameplay. AMD va donc devoir revoir sérieusement sa copie : si de nombreux jeux utilisent des solutions clé en main comme Easy Anti-Cheat, d’autres ont développé leur propre système de protection.

On pense bien sûr à CS2 avec VAC, mais aussi à Valorant avec Riot Vanguard ou encore Call of Duty et son Ricochet. AMD devra donc travailler au cas par cas avec chaque studio afin de travailler à une implémentation d’Anti-Lag+ qui ne serait pas dommageable pour les honnêtes joueurs. Et revenir à un modèle proche de celui de Nvidia.