Pourquoi les processeurs AMD sont soudainement pris d’assaut

Alors que la cryptomonnaie connait une renaissance actuellement, les mineurs de Bitcoin et autres monnaies se ruent vers certains processeurs AMD, qui sont pour certains en rupture de stock.

Si le boom de la cryptomonnaie a très sérieusement impacté les stocks et donc la disponibilité des GPU jusqu’au début de l’année 2023, il semblerait que le mining ne soit pas mort, loin de là.

Alors que le minage par GPU devient de moins en moins intéressant, au vu des tarifs prohibitifs de ces puces, mais aussi de l’arrêt des exportations des cartes graphiques en Chine par les États-Unis, ce sont désormais vers les processeurs (CPU) que les utilisateurs se tournent.

Les processeurs AMD Ryzen pris d’assaut

Récemment, la valeur du Bitcoin a explosé, atteignant quasiment les 67 000 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. Si l’Ethereum ne connait pas le même boom, sa récente transition au système Proof-of-Work (PoW) devrait hausser significativement son prix dans les prochains mois.

Pour surfer sur cette nouvelle vague, les mineurs ont ainsi délaissé les cartes graphiques pour les processeurs, et notamment un modèle en particulier : l’AMD Ryzen 9 7950X. Ce dernier embarque certains sets d’instructions très utiles pour le mining, comme l’AVX2 ou l’AVX512, mais offre aussi des avantages en termes d’efficacité énergétique non négligeables.

Sachant qu’Intel a abandonné le support de l’AVX512 au profit de ses solutions pour serveurs Xeon, l’architecture Zen 4 d’AMD semble être le client idéal pour cette nouvelle ruée vers l’or virtuel. Ainsi, les processeurs Ryzen 7000 sont privilégiés pour miner du Qubic à plus de 3 dollars par tranche de 24 heures (via Wccftech), pour une consommation nettement inférieure à un GPU comme la GeForce RTX 4090 coûtant bien plus de 1000 dollars.

Une situation qui pourrait durer

Si la pénurie ne semble pas encore toucher l’Europe pour le moment, elle semble bien installée en Chine et même aux États-Unis. Et elle pourrait s’installer durablement au vu de la prochaine génération Ryzen prévue au troisième trimestre.

Selon le leaker Kepler_L2 (aux informations plutôt fiables sur le marché des semi-conducteurs), la prochaine architecture Zen 5 de AMD devrait offrir deux fois plus de performances que Zen 4 sur les tâches exploitant les instructions AVX512. Si le marché de la crypto continue de se porter aussi bien, la situation pourrait alors perdurer bien au-delà de cet engouement soudain.