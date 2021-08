Le Mac Pro propose de nouvelles cartes AMD Radeon à des prix démesurés, l’Apple Silicon attendra

Apple ajoute aux options du Mac Pro plusieurs cartes graphiques basées sur la série AMD Radeon Pro W6000. Attention, ce sont des cartes graphiques professionnelles à des prix démesurés.

Le Mac Pro n’est pas près de passer à l’Apple Silicon. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a annoncé que les futurs produits Apple Silicon, dont le MacBook Pro, le Mac mini, l’iMac et le Mac Pro arriveront d’ici fin 2022. Il n’est donc pas surprenant de voir Apple faire évoluer ses configurations de cartes graphiques pour le Mac Pro actuel. Il s’agit de nouvelles cartes AMD au format MPX (Mac Pro Expansion).

Pour rappel, la modularité du Mac Pro tient dans quatre emplacements double largeur capables d’accueillir deux modules MPX (Mac Pro Expansion Module) pour la ou les cartes graphiques. Ce module MPX intègre un dissipateur thermique pour évacuer plus efficacement la chaleur et ainsi améliorer les performances de l’ensemble.

Des cartes graphiques professionnelles

Apple propose donc des cartes AMD RDNA 2, la Radeon Pro W6800X et la Radeon Pro W6900X. Ce sont des cartes professionnelles, il est très délicat de les comparer aux cartes Radeon classiques. D’ailleurs, le tarif n’a rien à voir. Ce sont des options avec 2 760 euros supplémentaires pour la Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6 jusqu’à 13 340 euros pour deux Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6. Vous pouvez également acheter ces cartes MPX pour votre Mac Pro actuel, la Radeon Pro W6800X est vendue à 3 220 euros, la Radeon Pro W6800X Duo à 5 750 euros et la Radeon Pro W6900X à 6 900 euros.

Ces cartes utilisent l’architecture RNDA 2 d’AMD, la même que celle utilisée sur la PS5 et la Xbox Series X. La Radeon Pro W6800X, par exemple, fournit une puissance de 16 téraflops en simple précision ou 32 téraflops en demi-précision. Ce type de carte prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR. La Radeon Pro W6900X, quant à elle, fournit 22,2 téraflops en simple précision ou 44,4 téraflops en demi-précision. Elle prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

Vous pouvez encore obtenir davantage de puissance avec l’AMD Radeon Pro W6800X Duo. Cette dernière fournit 30,2 téraflops de puissance de calcul en simple précision ou 60,4 téraflops en demi-précision. Avec 64 Go de mémoire GDDR6, cela lui permet de prendre en charge jusqu’à huit écrans 4K, quatre écrans 5K ou six Pro Display XDR.

Enfin, notez que chaque carte propose quatre ports Thunderbolt 3 et un port HDMI 2.0. Avec le format Duo, il vous faudra l’accessoire Infinity Fabric Link pour les connecter. Heureusement, il est fourni sur la Radeon Pro W6800X Duo.