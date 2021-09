Apple : le nouveau chargeur MagSafe de l’iPhone 13 se fait certifier avant la keynote

Parmis les nouveautés d'Apple sur cette fin d'année devrait se trouver un nouveau chargeur MagSafe. Le produit a déjà reçu sa certification FCC.

C’est officiel, nous sommes dans la dernière ligne droite avant la conférence de rentrée d’Apple. On attend évidemment la présentation de l’iPhone 13, même si rien n’est moins sûr. Une nouvelle information nous met sur la piste de la présentation du smartphone.

Un chargeur compatible avec huit iPhone

Le site 9To5Mac a repéré une nouvelle certification FCC pour un chargeur MagSafe développé par Apple. Il porte le numéro de produit A2548, à la place du A2140 utilisé actuellement avec l’iPhone 12. Derrière ce changement de référence, impossible de savoir s’il se cache des nouveautés notables. Pour un accessoire, Apple a peut-être simplement apporté des modifications de conception mineures et a jugé qu’il était nécessaire de changer la référence.

Le plus intéressant se cache dans les notes de cette certification. On peut en effet y lire que ce chargeur MagSafe a été testé avec 8 modèles d’iPhone différents. Or le chargeur MagSafe est compatible, en dehors de sa charge Qi standard, avec seulement 4 modèles d’iPhone commercialisés à ce jour : les quatre iPhone 12. Vous voyez où nous voulons en venir : les quatre modèles testés supplémentaires sont très probablement les attendus 4 variations de l’iPhone 13.

Malheureusement nous n’en saurons pas plus, mais cette certification indique que le produit approche de sa commercialisation. Il est très probablement que ce nouveau MagSafe soit lancé en même temps que l’iPhone 13. La présentation est attendue pour la conférence du 14 septembre.