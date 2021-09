Keynote Apple le 14 septembre : que faut-il en attendre ?

C'est bel et bien la rentrée tech. Apple a sonné l'heure de la reprise en dévoilant ce mardi la date de sa prochaine keynote. Ce sera le 14 septembre à 19 heures, depuis l'Apple Park de Cupertino. Un nouvel événement enregistré qui devrait permettre de découvrir les prochains iPhone 13, la nouvelle montre Apple Watch Series 7 et éventuellement les écouteurs AirPods.

Les fans de la marque à la pomme sont en effervescence, les détracteurs aussi, comme à chaque rentrée. On sait désormais quand résonnera le fameux « Good morning ! » de Tim Cook. Le patron va fêter ses 10 ans à la tête d’Apple le 14 septembre prochain lors de la tenue de la prochaine keynote.

Un iPhone pas révolutionnaire avec une photo améliorée

Comme chaque année, le mois de septembre est (normalement) dédié à la présentation des nouveaux iPhone. On attend donc les nouveaux iPhone 13 (ou 12S si les évolutions sont assumées comme plus minimalistes) avec un module photo remodelé, un processeur plus puissant, plus de stockage, l’arrivée possible (un jour ?) du taux de rafraîchissement à 120 Hz ou encore une meilleure autonomie.

Rien de massivement révolutionnaire comme le fut le nouveau look des iPhone 12 l’an dernier, même si l’on évoque l’ajout de la connexion satellitaire qui pourrait être utilisé seulement dans certains cas et certains pays pour les appels d’urgence. Le lecteur d’empreinte façon Touch ID dont beaucoup réclament le retour ne serait pas encore de la partie, pas plus qu’une caméra TrueDepth en façade totalement repensée et réduite. Le prix, lui, pourrait en revanche être revu à la hausse.

Ce sera également le moment de lancer officiellement iOS 15 et ses multiples avancées, comme le mode Focus qui met l’accent sur la concentration, l’amélioration de l’appareil photo, Live Text pour extraire un texte d’une photo ou vidéo, des nouveautés sur FaceTime pour les appels vidéo à plusieurs, des améliorations en matière d’accessibilité, etc.

Une Apple Watch incertaine

Comme souvent, le prochain smartphone à la pomme devrait être accompagné de la nouvelle déclinaison de l’Apple Watch. La montre connectée d’Apple devrait, elle, faire peau neuve avec un nouveau design qui rappelle celui plus carré des iPad Pro, iPad Air et iPhone 12, histoire d’uniformiser visuellement les produits phares de la maison…

Si on s’attend notamment à un écran légèrement plus grand et un nouveau processeur qui rende le tout plus endurant, il faudrait néanmoins faire l’impasse sur des nouveautés en matière de santé.

L’incertitude demeure également quant à la présentation prochaine de l’Apple Watch. L’an dernier, elle avait même devancé l’annonce de l’iPhone qui subissait les conséquences de la pandémie sur sa production. Cette fois, il se murmure que c’est celle de l’Apple Watch qui aurait du retard. De quoi potentiellement décaler sa présentation et écarter la montre des premières festivités.

Des AirPods inchangés, mais un peu quand même

Autres invités potentiels de la keynote, les AirPods. Les écouteurs d’Apple qu’ils soient Pro ou non sont attendus dans une troisième déclinaison pour les AirPods, une seconde version pour les AirPods Pro et leur réduction de bruit active efficace. Les premiers nommés s’offriraient un nouveau design, proche de celui de leurs acolytes premium. Les seconds, de nouvelles fonctionnalités améliorées pour amplifier la qualité du son, l’apport de Siri ou encore de nouvelles fonctions.

Et il est à parier qu’Apple va nettement revoir sa copie en matière d’écouteurs. iOS 15 a annoncé de nombreuses nouveautés pour les AirPods Pro notamment, comme le son spatialité compatible avec davantage de services, ou encore le Conversation Boost qui amplifie la voix de la personne qui s’adresse à vous. Mais il y a peut-être mieux à espérer.

Mark Gurman, le toujours très bien renseigné journaliste de Bloomberg, a laissé entendre que les AirPods pourraient connaître leur plus grand changement depuis leur lancement en 2016. Au niveau du design, c’est certain. Peut-être à petites doses aussi au niveau micrologiciel et fonctions, sans pour autant marcher sur les plates-bandes des AirPods Pro. Les deux gammes pourraient physiquement se ressembler tout en laissant notamment le choix aux utilisateurs entre embouts classiques ou intra-auriculaires. N’attendez donc pas d’arrivée de la réduction de bruit active sur les AirPods, elle devrait rester l’apanage des AirPods Pro.

Dans sa besace, Apple a également un possible nouvel iPad mini repensé ou même un iPad 2021 (entrée de gamme), voire un MacBook avec une puce M2. Il est quasiment certain que Tim Cook et les siens garderont cela pour un autre événement courant octobre, comme ce fut souvent le cas par le passé. Tout mettre en un seul événement aurait le désavantage d’en faire passer certains dans l’ombre. Et l’on ne désespère pas un jour d’un « One more thing » qui soit enfin les mystérieuses lunettes de réalité augmentée, l’acte marquant et peut-être la touche finale de l’ère Tim Cook. Pas sûr que ce soit pour le 14 septembre, mais sait-on jamais…