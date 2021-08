Mode portrait, ProRes… voici comment l’iPhone 13 compterait mettre le paquet sur la vidéo

Après la refonte un peu plus large du design avec l'iPhone 12, Apple semble cette année miser sur trois nouvelles fonctionnalités vidéo et photo, en plus de l'arrivée probable d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Selon le très sérieux journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, le prochain iPhone bénéficierait de trois nouvelles fonctionnalités majeures en lien avec la photo et la vidéo. Il s’agirait des principales améliorations par rapport au modèle précédent, en plus d’une nouvelle puce et d’un taux de rafraichissement plus important.

Dans le détail, l’iPhone 13 devrait « étendre le mode portrait à la vidéo, il devrait pouvoir capturer des vidéos dans un format haute qualité appelé ProRes et un nouveau système de filtre devrait améliorer le look et les couleurs des photos », écrit le journal spécialisé.

Gestion du flou bien nette

Le mode portrait, introduit avec l’iPhone 7 Plus en 2016, offre un effet de flou autour du sujet — ou bokeh. Selon Bloomberg donc, les prochains iPhone seraient capables d’appliquer cet effet à des scènes vidéo, grâce à une fonctionnalité surnommée Cinematic Video. La quantité de flou pourrait être modifiée après l’enregistrement.

Deuxième nouveauté selon le journal new-yorkais, Apple ajouterait un nouveau format d’enregistrement vidéo appelé ProRes, celui-ci offrant une meilleure qualité. Ce format reprendrait l’esprit du mode ProRAW.

Avec une telle fonctionnalité, Apple tendrait encore un peu plus la main aux professionnels de l’image, leur donnant plus de contrôle. Ce format serait disponible aussi bien en HD ou 4K. Le journal n’exclut pas que ce format soit exclusif aux modèles les plus chers, comme l’iPhone Pro.

Des nouveautés centrées sur le rendu photo

Dernière possible nouveauté, l’arrivée d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs styles à appliquer à leurs photos, avec par exemple plusieurs températures de couleurs, tout en conservant un point blanc neutre. D’autres pourront offrir un rendu plus dramatique aux photos, avec des ombres plus profondes et plus de contraste, tandis qu’un autre style pourrait proposer un rendu plus équilibré.

Il devrait s’agir des principales nouveautés, étant donné que la précédente gamme des iPhone 12 avait déjà repensé son design, ajouté la 5G et mis à jour les matériaux utilisés pour la photo. Toujours d’après le journal, tous les iPhone devraient conserver leurs diagonales respectives, à savoir 5,4 pouces pour l’iPhone mini, 6,1 pouces pour les iPhone et iPhone Pro, et 6,7 pouces pour l’iPhone Pro Max. Les designs devraient rester inchangés.

À l’intérieur cependant, comme la rumeur le laissait entendre depuis quelque temps, on devrait bien trouver des puces A15 légèrement plus puissantes que les actuelles A14, ainsi qu’une encoche plus petite. N’oublions pas non plus l’arrivée probable du 120 Hz.