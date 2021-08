iPhone 13 : attendez-vous à une augmentation de prix, Apple est en position de force

Le plus important fournisseur de puces Apple souhaite augmenter considérablement les prix de certains de ses produits. Il est donc fort à parier qu'Apple répercutera vraisemblablement ces coûts supplémentaires sur ses clients.

Depuis des mois, le marché des nouvelles technologies est touché par d’importantes pénuries de puces qui dureront probablement plusieurs années. À présent, plusieurs analystes indiquent que TSMC, le plus grand sous-traitant au monde de produits semi-conducteurs, compte facturer beaucoup plus pour ses services dans de nombreux domaines.

Le principal partenaire d’Apple va augmenter ses tarifs

Selon MacRumors, TSMC a informé ses clients que le prix des puces haut de gamme pourrait enregistrer une hausse jusqu’à 20 %. Ces nouveaux tarifs doivent s’appliquer à partir de janvier 2022, mais les commandes passées dès décembre seront probablement également facturées selon la nouvelle tarification. Précisons qu’Apple est le plus gros client de TSMC, dont les commandes représentent plus de 20 % des ventes totales.

Afin de compenser ces surcoûts et leur effet sur la « marge bénéficiaire », Apple pourrait donc envisager une augmentation de prix des futurs iPhone 13. D’après les analystes, les prix pourraient augmenter entre 3 et 5 %. À l’heure actuelle, bien sûr, il s’agit de simples spéculations, d’autant plus qu’Apple a une grande marge d’ajustement sur de nombreux modèles (y surtout sur les modèles les plus chers).

Néanmoins, la situation semble très favorable à Apple, qui est un des seuls constructeurs à s’assurer d’avoir suffisamment de stock dans ce contexte de pénurie. Samsung a annulé le lancement de son Galaxy Note cette année, de son côté OnePlus ne compterait pas commercialiser de version « T » cette année.