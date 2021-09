Apple renvoie l’ingénieure Ashley Gjøvik : elle se plaignait de harcèlement sexuel et d’intimidation

Officiellement, Ashley Gjøvik est accusée d'avoir fait fuiter des informations confidentielles. L'événement arrive après des mois de complaintes pour des problèmes de comportement au sein de l'entreprise californienne.

Derrière les jolis arcs-en-ciel et scènes bucoliques des conférences d’Apple, comme celle attendue le 14 septembre, se cache une situation pas toujours très rose. Depuis plusieurs semaines, la marque s’est lancée dans une guerre interne contre les fuites de données confidentielles. L’objectif est de tenter d’arrêter que l’on sache tout d’un produit comme l’iPhone 13 avant même sa présentation officielle. Certains avancent même avoir des images à montrer de l’iPhone 14, c’est pour dire.

Après les menaces vient le temps des actes pour Apple. La firme a annoncé le renvoi de Ashley Gjøvik, senior program manager, accusée d’avoir violé le règlement intérieur de la firme en publiant des informations confidentielles sur Apple. Le fabricant ne dévoile pas exactement les informations qu’Ashley Gjøvik aurait partagées avec l’extérieur de l’entreprise. Problème : Ashley Gjøvik est aussi l’une des têtes d’un mouvement interne de gronde concernant des problèmes de harcèlements.

Ce n’est pas la première fois que les relations internes à l’entreprise jaillissent dans l’actualité. Il y a quelques jours le mouvement #AppleToo prenait forme pour réunir les témoignages dénonçant de mauvaises pratiques au sein d’Apple. Depuis plusieurs mois, Ashley Gjøvik prend la parole sur Twitter pour dénoncer des problèmes à l’intérieur d’Apple. Depuis le mois de mars, on peut y lire ses différents témoignages, notamment lorsqu’elle rapporte que le service juridique d’Apple lui aurait demandé son smartphone pour des vérifications, sans lui laisser le temps de supprimer des données personnelles, incluant des photos de nue.

Sooo, #Apple has pics of my boobs. During a discovery thing 3yr ago, legal forced me to hand-over all my texts. They refused to let me delete anything, even "fully personal," even when I said "by fully personal I mean nudes." They said they're in their "permanent evidence locker"

— Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 19, 2021