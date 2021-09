Apple MacBook Pro 14 et 16″ : leurs écrans pourraient gagner une très belle définition

Les nouveaux MacBook Pro, remodelés, devraient être annoncés avant la fin d'année. Aujourd'hui on en apprend un peu plus sur la définition de leurs écrans Retina. Ils disposeront visiblement d'une meilleure densité de pixels.

Ils prennent la forme de l’arlésienne d’Apple pour la seconde moitié de 2021, mais les MacBook Pro de 14 et 16 pouces « M1X » sont toujours d’actualité. Pressentis initialement pour la WWDC, ces nouveaux MacBook haut de gamme commencent néanmoins à se dessiner de manière relativement précise au fil des fuites et autres informations relayées sous le manteau. On en apprend cette fois un peu plus sur la qualité d’affichage offerte par leurs nouveaux écrans Retina. Les deux appareils disposeraient en effet d’une meilleure densité d’affichage que les derniers MacBook Pro en date.

D’après des lignes de code découvertes dans la bêta 7 de macOS Monterey par un lecteur de MacRumors, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces disposeraient d’une définition montant à 3024 x 1964 et 3456 x 2234 pixels respectivement. Ces deux définitions ne correspondent à aucun des appareils disponibles officiellement au catalogue d’Apple.

Plus de pixels pour une meilleure impression à l’oeil

Pour rappel, les MacBook Pro 13 et 16 pouces actuels se limitent respectivement à une définition de 2560 x 1600 et 3072 x 1920 pixels, pour une densité de pixels de 226 et 227 pixels par pouce. Les écrans supposés de ces MacBook Pro de nouvelle génération passeraient donc à une finesse d’affichage supérieure, avoisinant les 250 pixels par pouce.

Comme le rappelle MacRumors, Apple utilise un système de mise à l’échelle pour l’affichage de ses MacBook Pro. En passant sur une densité de pixels légèrement plus conséquente, le groupe permettrait notamment d’utiliser la définition Retina 2x native comme paramètre par défaut pour ces nouvelles machines. L’image finale n’en serait que plus nette. Pour l’utilisateur lambda, la différence risque d’être minime, mais pour les graphistes ou professionnels de l’image, cette nouveauté (si elle se confirme) pourrait tout à fait être bonne à prendre.

Pour rappel, les MacBook Pro 14 et 16 pouces « M1X » doivent toujours être annoncés avant la fin de l’année. Selon les dernières rumeurs en date, nous devrions en entendre parler par les canaux officiels courant octobre ou novembre.