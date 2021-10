Vous pouvez désormais retrouver simplement vos AirPods Pro et AirPods Max

Apple est en train de mettre à jour ses produits audio haut de gamme, en leur permettant de se comporter comme des AirTags et ainsi d'être retrouvés facilement s'ils sont égarés.

En lançant les AirTags, Apple a permis aux plus têtes en l’air d’entre nous de retrouver facilement tout type d’objet égaré, grâce à son propre réseau « Localiser » (ou Find My en anglais). Le principe de ce dernier est qu’il permet à n’importe quel autre appareil Apple compatible, c’est-à-dire la très grande majorité des iPhone, mais également certains iPads et Mac, de relayer la position de l’appareil potentiellement perdu, permettant ainsi à son propriétaire de le retrouver facilement.

Malheureusement, tous les appareils Apple ne sont pas compatibles avec le réseau Localiser, les rendant ainsi impossibles à retrouver s’ils sont perdus. La firme à la pomme étant consciente du fait que les écouteurs et casques peuvent être facilement oubliés dans un café, un bureau, un train, ou tout autre lieu de passage, elle a développé une mise à jour rendant ses AirPods Pro et AirPods Max compatibles avec son réseau de géolocalisation.

Compatibles avec le réseau Localiser

Nous évoquions récemment le fait que ces deux produits deviendraient aussi faciles à retrouver que des AirTags et c’est désormais chose faite… ou presque. Ainsi, les AirPods Pro et Max (et uniquement ces deux modèles) peuvent désormais être associés à l’Apple ID d’un utilisateur et transmettre leur localisation via le réseau Localiser, qui sera ainsi relayée par d’autres appareils Apple de manière anonyme en cas de perte.

Le propriétaire des écouteurs ou du casque égaré sera ainsi capable de consulter leur position via l’application Localiser, mais également, à la manière des AirTags, de savoir s’il s’en rapproche ou s’en éloigne, comme sur les images ci-dessous. La seule différence avec les AirTags est l’absence de flèches directionnelles, due à l’absence de puce U1 et ne permettant qu’une précision limitée. Apple a d’ailleurs préféré utiliser un code couleur différent, afin de signifier cette différence à l’utilisateur.

L’écran de localisation des AirPods // Source: @Ste_Moseley L’écran de localisation des AirPods // Source: @Ste_Moseley L’écran de localisation des AirPods // Source: PhoneArena L’écran de localisation des AirPods // Source: PhoneArena

Une notification pour ne plus les oublier

Afin d’éviter d’oublier vos AirPods, votre iPhone, Mac, ou iPad vous enverra également une notification dès lors qu’ils ne sont plus dans le rayon de portée Bluetooth de celui-ci. Cependant, afin d’éviter les alertes intempestives, celles-ci seront automatiquement désactivées dans des lieux habituels, comme chez vous ou votre bureau.

Une mise à jour automatique

La mise à jour des AirPods étant automatique, celle-ci peut nécessiter quelques jours avant de se lancer. Afin d’en simplifier l’installation, il suffit de laisser vos AirPods dans leur étui, tout en le maintenant à proximité de votre iPhone. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez vérifier que le mode « perdu » est bien activé dans les réglages de l’application Localiser de votre iPhone ou iPad.