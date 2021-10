iOS 15 : Apple bloque désormais tout retour à une ancienne version

Si vous n'êtes pas contents d'iOS 15 et que vous souhaitiez revenir à iOS 14, mauvaise nouvelle : ce n'est plus possible. Apple a bloqué le retour à la version précédente de son système d'exploitation pour iPhone, iPad et iPod.

Il va falloir apprendre à vivre avec le mode Concentration, la fonction Live Text, les notifications new look ou encore votre tête en mode Portrait sur les appels FaceTime. Rien de dramatique, me direz-vous, sauf si vous n’appréciez pas iOS 15.

Si vous avez mis à jour votre iPhone, iPad ou iPod vers le nouvel OS, Apple empêche désormais tout retour à iOS 14.8, a noté 9to5Mac. Une décision très rapide pour un nouveau système d’exploitation lancée le 20 septembre dernier seulement.

Cela est également valable si vous avez déjà fait la mise à jour vers iOS 15.0.1 pour pallier le bug de déverrouillage de l’iPhone à l’aide de l’Apple Watch. Vous ne pourrez pas revenir non plus à iOS 15.

iOS 15.1 en approche

Apple choisit souvent cette solution pour empêcher tout jailbreak de l’iPhone qui nécessite généralement une ancienne version de l’OS. Certains utilisateurs préféraient souvent revenir à l’OS précédent lorsque de nombreux bugs étaient constatés sur le nouveau, mais la firme californienne s’est empressée de faire la mise à jour du premier bug important pour s’éviter la tentation du retour en arrière.

Cependant, si vous avez encore des bugs, actuellement en bêta 3, iOS 15.1 devrait prochainement arriver pour tous avec notamment le code ProRes pour la vidéo sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ainsi que la fonction SharePlay pour partager du visionnage avec vos amis.

Si vous n’avez pas encore sauté le pas d’iOS 15 –ce qui n’est pas terrible non plus au niveau des mises à jour de sécurité… –, vous pouvez encore y réfléchir à deux fois. Mais sachez que le retour en arrière ne sera plus possible ensuite.

