L’Apple Watch Series 7 n’a pas seulement un nouvel écran OLED, iFixit a trouvé d’autres changements

L'Apple Watch Series 7 a été démontée par iFixit. En plus du nouvel écran, des batteries plus grosses sont apparues.

Apple a annoncé la Watch Series 7 lors de son événement en septembre, où été dévoilés les iPhone 13, 13 Pro mais aussi les iPad (dont le mini). Comme vous le savez, les Apple Watch Series 7 succèdent aux Watch Series 6.

La nouveauté la plus notable est la réduction de la taille des bordures d’écran, elles sont d’après Apple 40 % plus petites. Les montres font donc la même taille que les précédentes mais avec un plus grand écran. Le reste des nouveautés est mince, l’écran est plus lumineux, et elles sont accompagnées par une certification IP6X, ainsi qu’une résistance à l’eau 50 ATM. Apple annonce 18 heures d’autonomie par charge, et une charge 33 % plus rapide.

Un démontage en règle

iFixit a voulu vérifier, comme à leur habitude, les dires d’Apple. Ils ont donc démonté l’Apple Watch Series 7. L’écran peut être retiré en le chauffant tout simplement pour faire fondre la colle sur les côtés. Les composants sont disposés de la même manière que dans le modèle précédent, mais les écrans des deux modèles sont légèrement plus grands. Non seulement une dalle plus grande a été utilisée pour l’affichage mais Apple utilise pour la première fois un panneau OLED tactile. En éliminant une couche tactile séparée, l’épaisseur globale est réduite.

Contrairement aux précédentes montres Apple, la Series 7 n’a plus de port de diagnostic. Étant donné qu’elle désormais construite à l’épreuve de la poussière, cela semble logique d’avoir éliminé ce port. Au lieu de cela, un module radio 60,5 GHz a été intégré.

La batterie du grand modèle a une capacité de 309 mAh, tandis que la version plus petite a une batterie de 303,8 mAh. Bien que ce soit un peu plus que l’ancienne génération, il ne faut pas s’attendre à une autonomie plus importante. D’après iFixit, les écrans plus grands et plus lumineux nécessitaient plus de puissance.

Taille Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7 40 mm 1024 Wh 1094 Wh +6,8 % 44 mm 1170 Wh 1189 Wh +1,6 %

En termes de réparabilité, l’Apple Watch Series 7 obtient 6 points sur 10. La batterie, l’écran et le module de vibration Taptic Engine peuvent être remplacés, mais le démontage de la montre s’est avéré très chronophage.