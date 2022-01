Apple associerait des écouteurs sans fil à son casque de VR… mais sans les inconvénients du Bluetooth

Pour proposer un son sans latence sur son casque de réalité virtuelle, Apple songerait à le doter d'un système de transmission optique de l'audio.

C’est l’une des annonces les plus attendues dans le marché de la tech en 2022 : après des années de rumeurs, Apple devrait enfin présenter officiellement son premier casque de réalité virtuelle. Néanmoins, certaines questions se posent encore quant à son intégration dans l’écosystème si cher au constructeur américain.

Une piste de réflexion a été repérée par le site 9to5Mac. Dans un article mis en ligne ce mardi, le site spécialisé dans l’actualité d’Apple, le site indique avoir découvert un brevet du constructeur qui expliquerait comment le futur casque de réalité virtuelle pourrait se connecter aux appareils audio déjà lancés par Apple.

Il faut dire que tout l’intérêt d’Apple serait de permettre l’utilisation de son casque, pour la vision, avec ses propres écouteurs ou casques audio, pour le son. On pense ainsi notamment aux récents AirPods 3, mais aussi à l’AirPods Max ou aux futurs AirPods Pro 2. À ce sujet justement, le responsable des produits audio d’Apple, Gary Geaves, expliquait en fin d’année dernière vouloir proposer un son de meilleure qualité et avec moins de latence. Il faut dire que les écouteurs actuellement sur le marché ne profitent que du Bluetooth et des codecs audio AAC et SBC. En d’autres termes, ils sont sujets à une forte latence et à une compression importante. Avec une latence audio qui avoisine le quart de seconde, le protocole Bluetooth ne paraît pas le plus adapté pour la réalité virtuelle.

Un casque et des écouteurs dotés d’une transmission audio par signal optique

Le brevet découvert par 9to5Mac suggère quant à lui une piste plus prometteuse : la transmission audio optique. Il décrit « un système qui inclut une source audio configurée pour obtenir les données audio d’au moins un canal de contenus. La source audio a un transmetteur optique pour transférer les données audio en signal optique et en fréquences radio ».

Des illustrations permettent quant à elles de visualiser le système tel qu’envisagé par Apple avec des écouteurs qui seraient reliés au casque de réalité virtuelle par un « signal optique contenant les données audio ». Si Apple ne donne pas davantage d’informations au sujet de ce signal optique, on peut imaginer un système proche de ce que proposent par exemple les casques d’écoute pour téléviseurs, avec une transmission sans fil mais qui nécessite qu’aucun obstacle ne s’interpose entre les écouteurs et le casque de réalité virtuelle.

Notons néanmoins qu’Apple ne propose pour l’instant aucune technologie de ce type sur ses casques et écouteurs. Il faudrait donc que la firme lance de nouveaux modèles pour qu’ils soient compatibles avec ce système de signal audio optique. Par ailleurs, il ne s’agit encore que d’un brevet. Souvent, les constructeurs déposent ou rachètent ces brevets simplement dans le but de protéger une idée. Rien n’indique donc qu’Apple ira au bout de cette idée et lance un casque de réalité virtuelle doté d’un récepteur audio optique, même si l’idée paraît bel et bien envisagée.

