Apple Music : les trois mois d’essai gratuit, c’est fini

Si vous comptiez profiter des trois mois offerts d'Apple Music pour tester le service de streaming musical, c'est trop tard. Apple a décidé de réduire la période d'essai à un mois, sauf si vous investissez dans un nouveau produit audio.

Si, comme Neil Young, vous aviez envie de changer de crémerie après l’affaire Joe Rogan et Spotify, vous ne pourrez plus profiter des trois mois offerts d’Apple Music avant de vous décider.

Comme l’a repéré le site Mac Otakara, la période d’essai au service de streaming musical passe à un seul mois, et ce, dans tous les pays où Apple Music est déployé, France comprise. Mais pas pour tout le monde cependant.

Jusqu’à six mois d’essai encore possible

Depuis le lancement en juin 2015, Apple Music proposait une offre d’essai de trois mois avant de s’inscrire définitivement au service. Une façon initialement de lutter contre Spotify et son offre gratuite en tentant de fidéliser ensuite des utilisateurs à son abonnement payant. À la différence de Spotify en version gratuite, Apple n’intègre pas de publicité et n’en ajoutait pas durant les trois mois offerts pour compenser financièrement.

Spotify truste près d’un tiers du marché mondial quand Apple Music occupe la 2e place avec 15 % des utilisateurs payants, selon les chiffres publiés par MIDiA.

Près de sept ans plus tard, Apple réduit donc la voilure pour ne plus offrir qu’un seul mois d’essai, comme bon nombre de ses concurrents. La renommée du service n’est plus à faire et ce changement aurait même pu arriver beaucoup plus tôt. Cependant, si vous avez fait l’acquisition d’un HomePod mini, d’écouteurs AirPods ou Beats, vous pouvez profiter encore pour le moment d’Apple Music durant six mois.

Apple propose deux formules : son offre inchangée à 9,99 euros par mois pour Apple Music en version intégrale (14,99 euros pour un abonnement jusqu’à cinq comptes) ou à 4,99 euros par mois avec Apple Music Voice, pour accéder au même catalogue de 90 millions de titres, mais à l’aide de Siri.

