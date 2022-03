Apple Display et M2 : les dernières rumeurs avant la conférence

Apple présentera ses nouveautés dans une conférence Peek performance ce mardi. En attendant, des indiscrétions promettent révéler une partie du programme.

Le MWC 2022 a refermé ses portes, mais l’on devrait continuer de parler de produits mobiles cette semaine, et en particulier de PC. Apple organise en effet sa première conférence de l’année ce mardi 8 mars sous l’intitulé « peek performance ».

Le journaliste Mark Gurman fait le point sur les derniers bruits de couloirs, aux dernières encablures avant l’événement.

Le nouvel écran Apple Display serait prêt depuis des mois

Parmi les nouveaux produits qui pourraient expliquer l’utilisation du mot « peek », ou coup d’œil en français, Mark Gurman pense à un nouvel écran externe commercialisé par Apple. D’après le journaliste, Apple aurait terminé la conception du produit il y a plusieurs mois. Il aurait été pensé pour accompagner la sortie des MacBook Pro réalisé à la fin de l’année 2021.

Cet écran pourrait proposer une dalle mini-LED et un taux de rafraichissement à 120 Hz, à l’instar des MacBook Pro, à un tarif qui serait plus raisonnable que le Pro Display XDR de 2019. On parle tout de même d’un tarif qui serait voisin des 2000 dollars.

Et la puce Apple M2 ?

Cela fait de nombreux mois que les rumeurs évoquent une nouvelle puce Apple M2 pour l’année 2022 qui ferait suite à l’Apple M1 lancé en 2020, sans que l’on sache si le lancement aurait lieu au début ou à la fin de l’année.

D’après Mark Gurman, Apple souhaiterait lancer plusieurs de ses nouveaux Mac pendant la première moitié de l’année 2022, et l’on parle de beaucoup d’appareils : des Mac Mini avec puce Apple M2 et/ou M1 Pro, des iMac Pro et des MacBook Pro. Pour ne pas trop en faire, Apple voudrait donc répartir ses annonces entre deux conférences.

Alors Apple va-t-elle présenter sa nouvelle puce M2 ? Le journaliste a pu apprendre d’un développeur qu’Apple a commencé à faire des tests sur plusieurs Mac avec une nouvelle puce avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Cela fait écho aux derniers jours avant la présentation des M1 Pro et M1 Max où plusieurs développeurs avaient pu aussi confirmer la configuration des puces avant l’événement d’Apple.

Si l’histoire se répète, Apple pourrait bien présenter sa deuxième génération de puces Apple Silicon dès demain.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.