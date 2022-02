Peu à peu, le portrait-robot du prochain moniteur « abordable » d'Apple gagne en précision et en détails. On fait le point sur les informations à notre disposition en cette mi-février.

Toujours en développement, le prochain moniteur d’Apple devrait se poser comme une alternative (un peu) moins coûteuse à l’actuel écran Pro Display XDR, vendu à partir de 5500 euros en France. Ce nouvel écran externe fait depuis plusieurs mois l’objet de rumeurs qui nous permettent progressivement d’avoir une idée de ce qu’il pourrait proposer.

Un Pro Display XDR plus petit et un peu plus basique ?

D’après Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, ce nouveau moniteur prendrait, d’une certaine manière, la relève des écrans Thunderbolt de 27 pouces qu’Apple a cessé de commercialiser en 2016. Il s’intégrerait au catalogue de la marque en parallèle du Pro Display XDR, avec des spécifications légèrement plus modestes que celles de son cousin, notamment en termes de contraste et de luminance, note MacRumors.

D’après le site spécialisé, Apple pourrait commercialiser ce nouvel écran en deux tailles différentes : 24 et 27 pouces, des diagonales déjà utilisées par Apple sur ses anciens iMac. Les dalles seraient quant à elles fabriquées par LG Display. On apprend en outre que le modèle 27 pouces exploiterait la technologie Mini-LED et serait capable de monter jusqu’à 120 Hz. Parallèlement, LG travaillerait aussi à la production de dalles Mini-LED 6K / 120 Hz, de 32 pouces. Ces dernières se destineraient à une nouvelle version du moniteur Pro Display XDR, actuellement limité à 60 Hz.

Une rumeur persistante, apparue en milieu d’année dernière, laisse par ailleurs entendre que cette nouvelle version du Pro Display XDR, et potentiellement les nouveaux moniteurs milieu de gamme d’Apple, miseraient sur une puce ingérée. En l’occurrence, Apple opterait pour l’une des puces « A » (intégrées habituellement aux iPhone et iPad) afin de conférer à ses futurs écrans une puissance de calcul GPU bien à eux, utilisable en complément des compétences du Mac auquel ils seront branchés. Reste à savoir quelle processeur serait choisi. Les rumeurs initiales évoquaient le SoC A13 Bionic, mais il est possible qu’une version plus récente soit adoptée au bout du compte.

Prix attendu et date de sortie estimée

Côté lancement nous ne sommes sûrs de rien à ce stade, mais Apple pourrait opter pour 2022. Ce créneau de sortie serait judicieux pour de permettre à ces nouveaux écrans d’accompagner la ribambelle de nouveaux Mac attendus cette année. On pense notamment aux nouveaux iMac Pro, MacBook Air, Mac Pro et Mac mini, entre autres.

Reste que le nouvel écran « abordable » d’Apple n’en aurait que le surnom. Il faudrait en effet aller chercher dans les 2500 dollars pour s’acheter ce moniteur en version 27 pouces. Sa déclinaison 24 pouces pourrait néanmoins être lancée aux environs de 1000 dollars. Pour la prochaine version de son Pro Display XDR, Apple ne prévoirait par contre aucun changement de tarif.

