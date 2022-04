Apple préparerait de très gros zooms optiques pour ses iPhone de l’an prochain

Apple aurait passé commande auprès d'un fournisseur chinois pour intégrer des téléobjectifs périscopiques pour les iPhone de 2023. De quoi permettre, sur le papier, des zoom optiques x5, voire x10.

En 2017, Apple dévoilait son iPhone X. S’il s’agissait du premier smartphone du constructeur à profiter d’un écran bord à bord grâce à l’intégration d’une encoche, ce n’était pas la seule innovation apportée par la marque américaine. L’iPhone X était également le premier smartphone d’Apple à profiter d’un téléobjectif à l’arrière, idéal pour réaliser des clichés en mode portrait avec une focale équivalent 52 mm.

Depuis, Apple n’a eu de cesse de proposer des téléobjectifs sur ses smartphones les plus haut de gamme, augmentant par ailleurs la distance focale et le zoom proposés. Sur les derniers iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, on retrouve ainsi des appareils photo associés à un téléobjectif équivalent 77 mm, permettant donc un zoom x3 par rapport à l’appareil photo principal de 26 mm. Néanmoins, depuis trois ans, les concurrents d’Apple ont renouvelé d’ingéniosité pour proposer des focales toujours plus longues. Chez Huawei, Samsung ou Oppo, on trouve désormais des appareils photo dotés d’objectif permettant des zooms optiques x5 ou x10, avec des zooms numériques pouvant aller jusqu’à x100.

Conscient du retard accumulé sur les téléobjectifs, Apple chercherait cependant à améliorer son zoom comme le rapporte The Elec. Le site coréen, généralement très bien informé sur l’industrie, indique en effet qu’Apple envisagerait de se fournir en nouveaux modules de stabilisation optique auprès de Jahwa pour les iPhone de l’an prochain. Ces modules permettraient à la fois de stabiliser un objectif d’appareil photo, mais également de gérer son autofocus. Surtout, comme l’indique MacRumors, il devrait « probablement être conçu pour la caméra avec téléobjectif des iPhone de 2023 ».

Une stabilisation nécessaire pour les très longues focales

C’est en effet déjà le fournisseur chinois Jahwa qui équipe la gamme Samsung Galaxy S22 d’actionneurs de stabilisation optique. Or, le besoin de stabilisation optique est renforcé dans le cas d’une prise de vue à longue distance, avec une longue focale. En effet, dans ce type de cas, le moindre micromouvement peut avoir des implications sur le suivi du sujet en photo comme en vidéo.

Rappelons également que l’analyste chinois Ming-Chi Kuo, généralement bien informé sur les projets d’Apple, table depuis près de deux ans sur l’arrivée d’un zoom périscopique sur les iPhone. Une fonction qui pourrait bel et bien voir le jour en 2023. Or, si les objectifs classiques sont suffisants pour des zooms jusqu’à x3, c’est bel et bien dans le cas de zoom x5 voire x10 que se fait sentir le besoin d’un système périscopique sous le châssis du smartphone.

