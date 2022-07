iOS 15.6 et iPadOS 15.6 sont là : que contiennent les mises à jour ?

Apple a lancé les dernières mises à jour pour ses systèmes. Parmi celle-ci figurent iOS 15.6 et iPadOS 15.6 qui viennent peaufiner probablement une dernière fois l'expérience avant la sortie officielle d'iOS 16 à l'automne.

C’est bientôt l’heure de dire au revoir à iOS 15. Apple propose désormais les versions iOS 15.6 et iPadOS 15.6 de ses systèmes d’exploitation pour iPhone et iPad.

Sur ces versions, peu de nouveaux ajouts sont présents du fait de l’arrivée imminente d’iOS 16. On reste sur des améliorations plus générales qui peaufinent le système et corrigent quelques bugs.

Un plus pour les amateurs de sport et quelques bugs en moins

La mise à jour corrige un problème dans les réglages qui affichaient un stockage plein, même quand il y avait de l’espace disponible. Elle met aussi fin à un bug qui faisait revenir certains onglets Safari à une page de recherche antérieure.

Une autre difficulté qui pouvait faire planter l’application Apple Livres lorsque l’on ouvrait un livre a, elle aussi, été corrigée. Enfin, elle efface un dernier bug qui pouvait ralentir ou faire arrêter de répondre des dispositifs pour le Braille lorsque l’on consultait du texte dans l’application Mail.

Si vous êtes dans un pays profitant des contenus sportifs proposés par Apple, l’app Apple TV va proposer le redémarrage d’un match qui a déjà commencé, de le mettre en pause, revenir en arrière ou même de faire une avance rapide dans l’action.

Les futures versions de ces deux systèmes d’exploitation, iOS 16 et iPadOS 16 devraient être lancées à l’automne et sont déjà disponibles pour les bêta-testeurs en version publique.

Apple a également publié de nouvelles versions pour ses autres systèmes avec la sortie de macOS 12.5 watchOS 8.7 et tvOS 15.6 bien que l’on ne puisse pas voir de réels changements supplémentaires.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.