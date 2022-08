Les prochains MacBook Pro se permettraient une petite concession technique

Ming Chi Kuo laisse entendre que les processeurs M2 Pro/M2 Max, attendus à bord des prochains MacBook Pro, seraient finalement basés sur le procédé 5 nm de TSMC. Cette concession technique permettrait à Apple d’entamer leur production de masse dès la fin d’année.

Lancer la production de masse des prochains MacBook Pro 14 et 16 dès le quatrième trimestre 2022 et se contenter d’une gravure en 5 nm pour leurs processeurs M2 Pro/M2 Max… ou attendre quelques mois et pouvoir leur faire bénéficier du tout nouveau node 3 nm de TSMC. Pour se laisser les mains libres et lancer au plus tôt ses nouveaux MacBook Pro, Apple opterait pour la première solution.

C’est du moins ce qu’avance Ming-Chi Kuo. L’analyste de TF International Securities, connu pour ses prédictions souvent fondées au sujet d’Apple et de ses produits, estime en effet que le géant californien serait prêt à cette concession technique, vraisemblablement pour gagner du temps. Il faut dire que selon les propres prédictions de TSMC, la gravure en 3 nm ne commencerait à être utilisée à grande échelle (et donc à rapporter de l’argent au fondeur) qu’à compter du premier semestre 2023.

Les prévisions de Ming-Chi Kuo en la matière vont toutefois à l’encontre de celles du Commercial Times. Le média taïwanais estimait en effet il y a quelques jours que les nouvelles puces M2 Pro/M2 Max seraient bien gravées en 3 nm, avec un début de production imminent. On sait par ailleurs de source sûre que TSMC prévoit de lancer, dans un avenir proche, la production de puces en 3 nm pour le compte d’Apple. Une information qui rajoute à l’incertitude concernant la finesse de gravure qui sera, au bout du compte, adoptée pour les processeurs des prochains MacBook Pro 14 et 16.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022