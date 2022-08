Imaginez votre iPhone parfait et créez un rendu 3D sublime

Un développeur très créatif a imaginé un générateur d'iPhone directement disponible sur le web. Créez votre propre téléphone parfait en fonction de vos préférences (mais ne rêvez pas trop pour l'avoir un jour dans vos mains).

L’iPhone 14 devrait être présenté dans une poignée de semaines, avec potentiellement un nouveau design laissant enfin de côté l’encoche présente depuis l’iPhone X. Mais son design saura-t-il vous convenir ? Si ce n’est pas le cas, amusez-vous à imaginer votre iPhone parfait.

Designez le prochain iPhone

Un développeur du nom de Neal Agarwal a mis en ligne un site permettant de créer le rendu 3D d’un iPhone. À partir d’un châssis générique, chacun est alors libre d’y ajouter les éléments qu’il souhaite voir sur le prochain iPhone. On peut ainsi positionner le bloc photo à sa guise, les différents boutons, le port Lightning (même ici, il n’y a pas encore d’USB-C), mais aussi un notch, un bouton Home à l’ancienne et même une prise jack !

À cela, il est possible également d’ajouter des éléments provenant d’autres produits d’Apple, à l’instar de la couronne de l’Apple Watch, la roulette de l’iPod ou, plus loufoque encore, les roulettes — au prix exorbitant — du Mac Pro. Et pour les plus farfelus, il est possible d’ajouter à son futur iPhone un logo Android, des antennes, un joystick, un porte-gobelet, des hélices, un volant et plus encore. De quoi avoir un iPhone vraiment unique.

Un prix variable

Une fois votre design finalisé, cliquez sur le bouton « Present » pour visualiser une présentation de votre nouveau téléphone, avec un prix dépendant des accessoires dont vous l’avez affublé. Fun fact : le châssis est fixé à 500 dollars et y apposer un logo Apple fait immédiatement passer la douloureuse à 700 dollars. À l’inverse, un logo Android ramène l’addition à 300 dollars seulement. Un détail digne des meilleures blagues de « Not Jony Ive », le compte parodique.

N’espérez pas pour autant voir ce genre de fantaisies lors de keynote Apple de septembre, l’iPhone 14 devrait rester très sérieux.

