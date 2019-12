Mac Pro : lui rajouter des roulettes coûte autant qu’un bon smartphone

Le Mac Pro d'Apple est disponible sur l'Apple Store et chacun peut ainsi créer sa configuration. Le prix du châssis à roulettes risque cependant de faire sourire les détracteurs de la marque.

Lors de la WWDC 2019, en juin dernier, Apple a annoncé un nouveau Mac Pro, accompagné de son écran Pro Display XDR. Cet ordinateur qui, comme son nom l’indique, est pensé pour les professionnels, affiche des tarifs qui peuvent paraître indécents pour les utilisateurs n’ayant pas de tels besoins. En effet, les configurations vont de 6499 euros à plus de 60 000 euros pour la version toutes options.

Ajoutez à cela l’écran à 5499 euros — ou 6499 euros pour celui en verre nanotexturé — et un pied à 1320 euros — en comptant le kit de montage VESA pour l’y accrocher — et vous arrivez à des tarifs… qui s’adressent évidemment à des professionnels.

La roulette qui fait déborder le vase

Ces prix peuvent néanmoins s’expliquer et une telle configuration, avec une telle qualité, est loin d’être excessive dans certains milieux professionnels. Ceux qui ont des besoins exceptionnels se tournent vers des machines exceptionnelles, à des prix qui le sont tout autant, et Apple ne dénote pas vraiment dans le paysage. Il se classerait même plutôt dans les bons élèves.

En revanche, comme l’a remarqué TheVerge, l’une des options proposées par Apple consiste à remplacer le châssis inoxydable avec pieds en un châssis inoxydable avec roulettes. Le prix de cette option ? 480 euros.

À simple titre d’échelle, la comparaison étant bien évidemment futile, vous pouvez déjà, à ce prix, vous offrir un bon petit smartphone. L’option a donc interpellé et certains ont demandé à Apple ce qui justifiait ce prix, sans réponse pour le moment.

En effet, si Apple a justifié l’excellence de son produit sur de nombreux points, les roulettes n’ont à aucun moment été évoquées lors de l’annonce du Mac Pro 2019. On peut donc légitimement se demander ce qui peut expliquer un tel prix, si ce n’est qu’au point où on en est, l’acheteur qui aura besoin de roulettes… achètera les roulettes, quel qu’en soit leur prix (et même si un chariot à moins de 40 euros pourrait parfois faire l’affaire).