À défaut d'obtenir d'Apple des informations suffisamment détaillées en la matière, un site chinois s'est livré à une comparaison en règle des performances offertes par les différents chargeurs de la marque sur les iPhone 14 et 14 Pro Max. Le bilan pourrait vous surprendre.

Chongdiantou, c’est le nom du site chinois qui s’est chargé de comparer méthodiquement les capacités de charge rapide offertes par les principaux blocs secteur d’Apple sur les iPhone 14 et 14 Pro Max. Résultat des courses, les chargeurs les plus puissants (et les plus chers) ne sont pas plus rapides qu’un modeste bloc 30 W. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont tout simplement pas supportés à leur plein potentiel par les nouveaux iPhone, limités à une charge rapide de 25 W et 27 W respectivement.

Dans le détail, on découvre que les chargeurs de plus de 29 W offrent, d’un modèle à l’autre, une puissance de recharge équivalente, oscillant entre 25,99 W pour le gros chargeur de 140 W, à 26,55 W pour le bloc de 87 W. Les 27 W supportés au maximum par l’iPhone 14 Pro Max sont donc pratiquement atteints. Seuls les chargeurs de 18 et 20 W arrivent en queue de peloton avec une recharge bien plus lente, bloquée à 17,89 W et 19,57 W respectivement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le chargeur 30 W est plus que suffisant pour les nouveaux iPhone

Retenez donc que pour recharger votre nouvel iPhone 14 ou 14 Pro Max, un chargeur de 30 W (disponible à 45 euros chez Apple) est parfaitement suffisant pour exploiter au mieux les capacités des deux appareils lorsqu’il s’agit de faire le plein d’énergie. Apple, pour rappel, avait annoncé que ses iPhone 14 sont capables de récupérer 50 % d’autonomie en 30 à 35 minutes sur secteur grâce à un chargeur de 20W ou supérieur. Chargeur que la marque a cessé de fournir depuis le lancement des iPhone 12 et 12 Pro en 2020.

Chongdiantou, nous fait enfin part de quelques autres découvertes intéressantes. On apprend, par exemple, que l’iPhone 14 Pro Max est capable de supporter quelques pics de recharge en 29 W avec le bloc… de 29 W, autrefois fourni avec le MacBook de 12 pouces — un modèle qu’Apple a arrêté de vendre en 2018. Autre constat du site : les capacités de charge rapide des iPhone actuels dotés de prises Lightning varient peu d’une année sur l’autre et d’un modèle à l’autre. Il faudra donc vraisemblablement attendre le passage des iPhone 15 à la connectique USB-C pour, peut-être, passer sur une charge rapide plus copieuse.

https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/204259_tout-savoir-batteries-mythes-astuces-avenir

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.