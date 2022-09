Mercredi 7 septembre, Apple a tenu sa keynote annuelle pour lever le voile sur une flopée de produits, de ses nouveaux iPhone à ses nouvelles montres connectées en passant par la seconde génération de ses AirPods Pro. Alors, avez-vous craqué pour l’un d’eux ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine.

Chaque année, Apple tient sa grand-messe technologique au mois de septembre pour renouveler une belle partie de son catalogue à l’occasion de sa fameuse keynote. Le millésime 2022 n’a pas dérogé à la règle, avec une conférence haute en couleur et en surprises tenue le mercredi 7 septembre 2022.

De toute évidence, les iPhone 14 ont attiré le feu des projecteurs médiatiques. Si les iPhone 14 (1019 euros) et iPhone 14 Plus (1169 euros) peuvent susciter une certaine déception au regard des évolutions faméliques observées d’une génération à l’autre, les iPhone 14 Pro (1329 euros) et 14 Pro Max (1479 euros) ont musclé leur jeu pour toujours plus marquer leur segmentation avec le reste de la gamme.

La belle surprise de l’événement fut, à n’en pas douter, l’Apple Watch Ultra. Cette nouvelle montre connectée est taillée pour les environnements extrêmes, le tout à un prix définitivement salé : 999 euros. Dans un registre plus modeste, les Apple Watch Series 8 (499 euros) et Apple Watch SE 2022 (299 euros) ont aussi eu leur petit moment de gloire.

Pour terminer, citons la seconde génération des écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple, les AirPods Pro 2 (299 euros) et leur fameuse fonctionnalité permettant de les retrouver facilement en cas de perte. Bref, autant de nouveaux produits qui séduiront leur public, voire qui vous ont déjà séduits malgré la hausse globale des prix. Ou, alors peut-être, allez-vous franchir le cap dans les prochaines semaines — dans ce cas-là, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Avez-vous craqué pour un produit Apple ? Et si oui, lequel ?

D’où cette question attribuée à ce sondage de la semaine : avez-vous craqué pour l’un d’entre eux, et si oui, lequel ? Pour certaines et certaines d’entre vous, la réponse se résumera peut-être à un simple « non ».

