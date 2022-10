Un modèle du tout premier iPhone vendu à plus de 39 000 dollars

Lors d'une vente aux enchères, un iPhone de la première génération (2007) s'est vendu à plus de 39 000 dollars.

Le premier iPhone, présenté en 2007 par Steve Jobs, a profondément chamboulé le marché des smartphones et, plus globalement des nouvelles technologies. Certaines personnes estiment sans doute qu’il serait difficile d’évaluer la valeur d’un tel objet historique. C’était sans compter une récente vente aux enchères où il s’est vendu à plus de 39 000 dollars.

Plus de 39 000 dollars pour le premier iPhone

En effet, comme l’explique CNBC, une personne a payé très exactement 39 339,60 dollars pour un modèle du tout premier iPhone encore scellé. Avec le taux de change actuel, cela équivaut à un peu moins de 39 900 euros.

À titre de comparaison, le premier iPhone s’était, à l’époque, lancé aux États-Unis au tarif de 599 dollars — ce qui correspondrait aujourd’hui à environ 850 dollars avec l’inflation. 15 ans après, le modèle ainsi vendu voit sa valeur initiale multipliée plus de 50 fois.

L’entreprise LCG Auctions qui organisait cette vente aux enchères ne cache pas sa satisfaction. Son fondateur, Mark Montero, s’est fendu d’un communiqué. « Nous nous attendions à ce que les enchères pour cet objet soient passionnées et elles n’ont pas déçu puisqu’une poignée de collectionneurs avides et chevronnés ont fait passer le prix d’un peu plus de 10 000 dollars le dimanche après-midi à ce montant record le dimanche soir ».

Un smartphone avec 8 Go de stockage

Notez que l’enchère d’ouverture, quant à elle, était fixée à 2 500 dollars. Cet iPhone acheté à plus de 39 000 dollars se targuait d’être conservé dans un « état expectionnel » avec des étiquettes « intactes » sous le sceau en plastique. L’appareil était présenté comme étant parfaitement neuf.

Cet iPhone de première génération s’est donc vendu pour une somme à quatre chiffres. Le smartphone n’a pourtant qu’un écran de 3,5 pouces, 8 Go de stockage ou encore un appareil photo de 2 mégapixels. On est très loin de ses derniers successeurs, les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

