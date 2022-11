L’iPhone pliable existe déjà, mais il n’est pas d’Apple

Un bidouilleur a créé un très convaincant prototype d'iPhone pliable fonctionnel qu'il a baptisé l'iPhone V.

Voici l’iPhone V. C’est un smartphone pliable bien réel, qui a vraiment été crée et montré au public. Toutefois, il n’a rien à voir avec Apple. L’appareil n’est pas un produit officiel et ne se destine pas à la vente. Il s’agit du projet assez fou d’un vidéaste chinois qui a publié une vidéo sur la plateforme Bilibili — une sorte d’alternative à YouTube.

Dans la vidéo en question, il montre comment il a réussi à créer cet impressionnant prototype tournant bel et bien sur iOS.

Le concept de l’iPhone V // Source : 科技美学 Le concept de l’iPhone V // Source : 科技美学 Le concept de l’iPhone V // Source : 科技美学

Un projet long et fastidieux qui a occupé le bidouilleur pendant un an. Il faut dire que son iPhone V a nécessité beaucoup de bricolage, ne serait-ce que pour se procurer et installer une dalle pliable ou intégrer une charnière efficacement.

Un iPhone V très convaicant dans l’ensemble

Cet iPhone pliable reprend le format à clapet d’un Samsung Galaxy Z Flip 4 ou d’un Motorola Razr. On saluera le niveau de finitions assez bluffant, le vidéaste y a apporté beaucoup de soins.

Le fan a créé son iPhone V de toutes pièces. Dans la partie inférieure, il a intégré la carte mère embarquant le SoC et la mémoire. Sur la moitié supérieure, il a installé la batterie et le bloc photo. De ce que l’on en voit dans la vidéo, le prototype fonctionne très bien, même s’il faut souligner qu’iOS n’est évidemment pas encore adapté à ce genre de format.

L’agencement de l’interface et des applications n’est donc pas optimale pour un écran pliable. Pas de Flex Mode au menu en somme. Autre élément à noter : le bidouilleur n’a pas intégré d’écran externe. Quand son iPhone V est fermé, il est inutilisable.

Le smartphone pliable chez Apple

Rappelons qu’aux dernières nouvelles, Apple travaillerait bien sur un appareil pliable, mais que le premier produit concerné ne serait pas un iPhone. Le concurrent Samsung est d’ailleurs convaincu que la pomme va se lancer sur ce marché. Cela n’a pas cependant pas empêché le géant sud-coréen de tacler son ennemi préféré à ce sujet récemment.

