Samsung prend encore le risque de se moquer d’Apple

Dans sa dernière publicité, Samsung tacle une nouvelle fois Apple avec acidité. Cependant, l'histoire nous a appris que ce genre de moqueries pouvaient mal vieillir.

Dans le milieu très concurrentiel des smartphones, les marques veulent évidemment montrer aux utilisatrices et utilisateurs qu’elles sont meilleures que leurs rivales. Pour cela, elles peuvent notamment miser sur les publicités et les messages publiés sur les réseaux sociaux. Samsung n’échappe évidemment pas à la règle, mais le constructeur s’est fait remarquer ces dernières années par ses campagnes acides se moquant d’Apple.

La nouvelle pub anti-Apple de Samsung

Ce n’est donc pas une surprise de voir Samsung revenir à la charge avec une nouvelle publicité se moquant d’Apple. Baptisée « On the Fence » (« Sur la barrière » en français), la vidéo montre une personne enjambant une clôture. Derrière lui, plusieurs personnes travaillent sur ce qu’on devine être des MacBook. Deux individus se tiennent debout en tenant des iPhone et interpellent le personnage principal en lui rappelant qu’il n’a pas le droit de s’asseoir sur la barrière.

« Mais du côté de Samsung, ils ont des smartphones pliables et une caméra épique », rétorque l’intéressé tout en demandant pourquoi il devrait attendre plus longtemps alors que ces nouveautés sont déjà disponibles de l’autre côté de la barrière. « Parce que c’est ce nous faisons, nous attendons. Nous attendons ! », s’écrient en chœur ses interlocuteurs sans jamais remettre en cause le bien-fondé de ce raisonnement.

La publicité ne cherche donc pas à être très subtile. Elle se conclut d’ailleurs par le slogan « Time to get off the fence ». Cela peut se traduire à la fois par « Il est temps de sortir de la clôture » et par « Il est temps d’arrêter d’hésiter ». Samsung fait passer au moins deux messages ici :

une critique de l’écosystème très fermé d’Apple qui empêcherait les utilisateurs et utilisatrices de profiter des dernières technologies ;

un éloge des innovations Samsung où l’herbe est plus verte (dans la vidéo, le côté Samsung dégage d’ailleurs une lumière plus chaude et attrayante).

Apple en prend donc pour son grade, mais le tacle de Samsung est-il vraiment pertinent ?

Samsung s’est déjà mordu les doigts

C’est en effet un risque que prend ici la marque, car ses précédentes moqueries contre Apple ont eu tendance à se retourner contre elle. On se rappelle ainsi bien du célèbre clip se moquant le notch de ‘liPhone X. Or, Samsung a fini par adopter lui aussi l’encoche sur certains modèles. Citons aussi le tweet tournant en dérision le choix d’Apple de retirer le chargeur des boîtes. Quelques mois après, les premiers Galaxy n’étaient plus livrés avec le chargeur.

Ici, la nouvelle pique de Samsung pourrait un jour se retourner contre lui. D’une part, parce qu’Apple n’est pas le seul à ériger des murs avec son écosystème. D’autre part, parce que la marque à la pomme a sans doute de bonnes raisons stratégiques de ne pas encore lancer de smartphones pliables. Et si les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip sont des références incontournables dans ce secteur, leur statut pourrait être ébranlé par un potentiel smartphone pliable de la firme de Cupertino. Cette dernière a toujours profité d’une position unique lui permettant d’imposer mieux que quiconque certaines tendances dans l’industrie de la tech. Soulignons au passage que Samsung est convaincu qu’Apple lancera un jour un produit pliable.

Enfin, il est important d’indiquer que c’est la branche étasunienne de Samsung qui s’illustre par ses trolls anti-Apple. La communication du groupe dans le reste du monde est globalement bien moins acerbe.

