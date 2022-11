iPhone 14 : Apple aurait prévu un stylet… avant de l’abandonner

Un leaker assure qu'Apple avait une nouveauté importante à nous montrer en septembre pour les iPhone 14 : un stylet. Semblable au S-Pen de Samsung, ce dernier aurait toutefois été abandonné à la dernière minute par la marque.

Alors que de nombreux utilisateurs d’iPhone caressent en vain l’espoir de trouver un jour un stylet Apple dédié à l’appareil, on apprend d’iMore que la firme aurait bel et bien eu un équivalent de S-Pen sous le coude pour son iPhone 14. L’ustensile aurait toutefois été abandonné à la toute dernière minute avant l’évènement de septembre et la présentation officielle des quatre nouveaux smartphones du groupe.

L’information, à prendre avec tout le recul nécessaire, vient du réseau social chinois Weibo où un leaker s’est épanché il y a quelques jours. Si son post a depuis été supprimé, ses dires ont été repris par DuanRui et partagés sur Twitter pour mieux atteindre l’Occident. Dans le détail, on découvre que ce stylet aurait fonctionné autant avec l’iPhone que l’iPad et que son prix aurait été limité à 49 dollars.

D’après le leaker, ce stylet avorté répondait au nom de code « Marker ». Son prix riquiqui, surprenant chez Apple, aurait été permis grâce à la suppression de la plupart des fonctionnalités avancées offertes par les autres stylets de la marque. Pas de détection de la pression exercée sur la mine par exemple. L’accessoire était dénué de batterie. Conçu pour être passif, il aurait simplement tiré parti d’une puce intégrée permettant de l’animer directement via l’écran avec lequel on l’aurait mis en contact.

The new Apple Pencil even supported the iPhone, but the project was terminated closer to launch. It is said that more than one million levels had been stocked at that time, and now they should all be scrapped.(2/2)

source: https://t.co/EB3sCjM6Og

— DuanRui (@duanrui1205) November 24, 2022