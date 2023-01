Cette copie pas chère de l’iPhone 14 Pro fonctionne grâce à Huawei

Le design de l'iPhone 14 Pro a été copié sans scrupule par ce nouveau smartphone en Chine, le LeEco S1 Pro. Ce dernier fonctionne avec les Huawei Mobile Services et coûte moins de 150 euros. Il tend aussi et surtout à prouver l'influence d'Apple sur le marché.

Les smartphones s’inspirent plus ou moins librement les uns des autres depuis des années. Toutefois, cela faisait relativement longtemps que nous n’avions pas croisé une copie d’iPhone aussi peu scrupuleuse. Ici, c’est plus précisément l’iPhone 14 Pro qui a servi de muse à un nouveau smartphone lancé en Chine juste à temps pour les festivités du Nouvel An chinois. Il s’agit du LeEco S1 Pro.

En ce qui concerne le design, cet appareil copie presque trait pour trait le look de l’iPhone 14 Pro. Des bords plats, au Dynamic Island sur le haut de l’écran en passant par l’apparence du bloc photo à trois capteurs à l’arrière, tout semble être signé par Apple. En observant les visuels officiels du LeEco S1 Pro, d’aucuns pourraient presque croire qu’il s’agit d’une publicité que la firme de Cupertino diffuserait en Chine.

Cependant, il suffit d’un coup d’œil un peu plus appuyé pour se rendre compte que la ressemblance entre le LeEco S1 Pro et l’iPhone 14 Pro n’est que de façade. Déjà au niveau du prix. Le smartphone coûte seulement 899 yuans dans sa configuration unique, soit environ 123 euros TTC. Du côté des caractéristiques, on a plutôt droit à un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels et rafraîchit à 60 Hz. Le SoC — un Zhanrui T7510 — est gravé en 12 nm est est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Les Huawei Mobile Services à la baguette

Le LeEco S1 Pro se dote d’une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 10 W. Le capteur photo principal à l’arrière profite de 13 mégapixels contre 5 mégapixels pour l’appareil photo à selfie. Le smartphone a le mérite d’être compatible 5 G. Enfin, il faut savoir qu’il s’appuie sur les Huawei Mobile Services (HMS). C’est l’alternative de Huawei au Google Mobile Services (GMS) auxquels nous sommes bien plus habitués en Europe.

En Chine, les HMS semblent devenir une solution très populaire dans un marché où les services Google sont interdits. Le Wiko 5G vendu là-bas tourne par exemple carrément sous HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei.

La force d’Apple

Pour en revenir au LeEco S1 Pro, cette copie éhontée de l’iPhone 14 Pro prouve, une fois de plus, la force d’Apple sur le marché des smartphones. Ou plutôt, sa capacité a créé des tendances dans ce secteur. Plusieurs concurrents s’en inspirent — on a déjà vu plusieurs appareils à bords plats par exemple –, d’autres semblent se contenter d’un copier-coller.

Notons au passage que LeEco (LeTV) est une marque qui affichait de belles ambitions il y a quelques années, mais dont les projets ont été grandement compromis lorsque le groupe a frôlé la faillite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.