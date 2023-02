Le prochain MacBook Air pourrait être plus grand, mais pas forcément plus performant

Après plusieurs rumeurs similaires depuis près d'un an, le média taïwanais Digitimes Asia affirme que la production d'un MacBook Air M2 de 15,5 pouces a commencé fin janvier. Mais les annonces d'autres spécialistes laissent planer le doute sur le futur de la gamme Air en 2023.

Les rumeurs sur les prochains ordinateurs d’Apple se multiplient ces derniers jours, sans forcément se contredire. Selon le site MacRumors, un nouveau MacBook Air pourrait voir le jour dès le second semestre de cette année, entre avril et juin 2023.

Comme le précédent modèle de la gamme Air, cette nouvelle version serait équipée de la puce M2, mais au format 15,5 pouces cette fois-ci. Des informations basées sur un article publié ce 15 février par Digitimes Asia, média spécialisé sur le marché des semi-conducteurs.

Le plus grand MacBook Air jamais commercialisé

« Des sources de l’industrie ont déclaré que ce MacBook Air de 15 pouces a commencé sa production de masse après le Nouvel An lunaire » du 22 janvier dernier, cite toujours MacRumors.

Un produit qui diversifierait la gamme actuelle des MacBook Air nouvelle génération. Si les premières versions de l’ordinateur ultra portable d’Apple étaient proposées en deux tailles d’écran (11 et 13 pouces), les deux modèles actuellement en vente sont tous deux au format 13,6 pouces : le MacBook Air M1, sorti en novembre 2020, et le MacBook Air M2, mis à jour en juillet 2022. S’il est confirmé par Apple, ce futur produit serait donc le plus grand MacBook Air jamais commercialisé.

Des rumeurs similaires… mais pas contradictoires

Car rien n’est encore confirmé. Bien que l’article du média taïwanais entre en résonance avec d’autres annonces hypothétiques d’un MacBook Air de 15 pouces prévu pour 2023, il se rajoute à d’autres rumeurs sur les prochains produits de la gamme Air.

Deux jours plus tôt, c’était au tour de l’analyste spécialiste des chaînes d’approvisionnement d’écrans, Ross Young, d’annoncer que des dalles 15,5 pouces étaient entrées en production pour un prochain MacBook Air en avril 2023… équipé cette fois de la prochaine puce M3 d’Apple. Une information corroborée par Digitimes Asia.

À l’inverse, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoquait dès juin 2022 deux prochains MacBook de 15,5 pouces équipés de puces M2 et M2 Pro, prévus pour le second semestre 2023… tout en précisant qu’ils pourraient ne pas être dans la gamme Air.

Mais toutes ces informations ne se contredisent pas forcément : comme le note MacRumors, les sorties consécutives de deux modèles de MacBook Air seraient inhabituelles mais restent possibles. Il faudra quand même attendre les annonces officielles d’Apple pour y voir plus clair.

