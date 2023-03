iPhone 14 et 14 Plus : leur tout nouveau coloris ne passe pas inaperçu

Comme l’iPhone 13 l’an passé, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus se parent d’un tout nouveau coloris environ six mois après leur sortie officielle. Cette fois-ci, la firme à la pomme a jeté son dévolu sur du jaune pétant.

Officiellement introduits lors de la grande keynote d’Apple tenue le 7 septembre 2022, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus étaient à l’époque déclinés en cinq coloris : bleu, mauve, noir, beige et rouge. À cette petite liste vient s’ajouter une toute nouvelle couleur, six mois après leur sortie, un jaune pour le moins flashy qui a le mérite d’attirer l’attention.

Précommandes dès le 10 mars

Le groupe californien s’est fendu d’un billet pour présenter cette petite nouveauté, qui rappelle le joli vert sapin attribué aux iPhone 13 et iPhone 13 Pro en mars 2022, soit il y a un an. Disons qu’Apple aime bien donner un petit coup de lifting à sa gamme au bout de six mois, en ajoutant un nouveau coloris qu’il estime attractif.

Contrairement à l’an passé, seuls les iPhone 14 classiques en profitent ici : l’offre Pro n’est pas concernée et conserve ses quatre coloris actuels (violet, or, argent et noir sidéral). Sur son site, la marque californienne indique que les précommandes françaises débuteront le 10 mars à 14h, pour une disponibilité plus globale le 14 mars.

Les tarifs ne changent pas

Comme pour les autres coloris, l’iPhone 14 jaune débutera à 1019 euros dans sa configuration 128 Go, avant de grimper à 1149 et 1409 euros pour les modèles 256 et 512 Go, respectivement. Même chanson du côté de l’iPhone 14 Plus jaune : 1169 euros en 128 Go, 1299 euros en 256 Go et 1559 euros en 512 Go.

