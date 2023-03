iPhone 15 Pro : le gain en performance serait significatif pour Apple

La puce A17 Bionic de l'iPhone 15 Pro sera plus puissante que sa prédécesseuse. Mais jusqu'à quel point ? Un premier profil commence à se dessiner.

L’iPhone 15 Pro, on s’y attend, devrait être plus puissant que son prédécesseur. Là-dessus, il n’y a aucun doute, c’est le lot des sorties de smartphones annuelles. Mais jusqu’à quel point ? Nous avons un premier élément de réponse apporté par NoteBook Check, qui cite un leaker officiant sur Weibo (via DC Inside).

Ce premier chiffre provient de Geekbench 6, qu’il peut être facile de trafiquer. Il convient donc de prendre cette nouvelle avec une bonne pincée de sel. Mais selon le leaker cité, le bond en performance serait significatif : 20% sur le CPU.

Dans le détail, on passerait d’un score avoisinant les 2500 en single-core et les 6300 en multi-core sur l’A15 Bionic à des scores autour de 3019 et 7860 sur l’A17 Bionic.

Le passage au 3 nm serait payant

Ce gain de 20% serait donc bien plus important que le petit gain, avoisinant les 10%, entre l’A15 et A16 Bionic. Cela corroborerait les rumeurs déclarations d’analystes qui indiquent, depuis plusieurs mois, que le passage aux 3 nm sur l’A17 Bionic constituerait un véritable changement, puisque nous aurions là une nouvelle architecture produite par TSMC.

Apple devrait continuer avec sa nouvelle politique introduite sur l’iPhone 14 : l’A17 Bionic devrait rester chasse gardée pour les modèles Pro. Si cela avait aidé à ne pas voir les prix des iPhone de base s’envoler, nous aurions pu considérer cela comme une bonne idée. Mais étant donné que l’iPhone 14 coûte 1019 euros dans sa configuration de base, il y a matière à débat.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).