Même pour 10 000 dollars, vous n’accepteriez pas d’abandonner votre iPhone, selon ce milliardaire

Dans un interview à la chaîne américaine CNBC, le multimilliardaire Warren Buffet a souligné l'influence d'Apple auprès de ses clients, affirmant que même 10 000 dollars ne suffirait pas à faire lâcher son iPhone à un converti. Malgré ses louanges sur l'entreprise, le 5e homme le plus riche du monde a pourtant déjà fait part de ses doutes sur la chaîne de production d'Apple.

Le 5e homme le plus riche du monde se réjouit de ses propres investissements. Le 12 avril 2023, le multimilliardaire Warren Buffet était invité de l’émission Squawk Box sur la chaîne américaine CNBC. Mais au détour de questions sur le constructeur américain Apple, l’entrepreneur d’Omaha s’est fendu d’une petite phrase fanfaronne sur le sujet :

« Si vous êtes propriétaire d’un iPhone et que quelqu’un vous offre 10 000 dollars, et que l’unique contrainte, c’est qu’on vous prend votre iPhone et vous n’aurez plus jamais le droit d’en avoir un, vous refuseriez », affirme Warren Buffet.

En clair : l’écosystème de produits Apple serait si bien conçu et retiendrait si bien ses utilisateurs que même l’équivalent de 9000 euros ne vous convaincrait pas de lâcher votre smartphone à la pomme. Il a ensuite loué ce produit « incroyablement précieux » et affirmé que le PDG Tim Cook « a géré cette entreprise d’une manière extraordinaire ».

" @tim_cook is one of the classiest CEOs and he understands the business. Tim Cook has managed that company in an extraordinary way," says Warren Buffett on $AAPL. "It's a wonderful business so we own a lot of it." pic.twitter.com/1lVUNIfgnT

— Squawk Box (@SquawkCNBC) April 12, 2023