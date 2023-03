iPhone 15 Pro : Apple se préparerait à en vendre comme des petits pains

Apple se préparerait à un forte « demande de remplacement » en faveur de ses iPhone 15 Pro. Elle serait principalement motivée par l'intégration d'un SoC de nouvelle génération, gravé pour la première fois en 3 nm : l'A17 Bionic.

Branle-bas de combat chez Apple pour la production des iPhone 15 Pro ? Si la chose n’aurait rien d’étonnant à environ six mois du lancement, les informations émanant de sources industrielles laissent entendre que la firme à la pomme se préparerait concrètement à des ventes très élevées pour son prochain smartphone haut de gamme.

D’après GSMArena Apple miserait en effet sur une forte « demande de remplacement » en faveur de ses iPhone 15 Pro, principalement motivée par le passage attendu aux SoC A17 Bionic, plus performants et surtout plus économes en énergie. Si l’on en croit les rumeurs, la puce profiterait ainsi d’une efficacité énergétique 35 % supérieure à celle de l’actuelle A16 Bionic des iPhone 14 Pro.

Puce A17, USB-C, design remanié… l’iPhone 15 Pro aurait des arguments

Pour rappel, cette dernière n’apportait pas de modifications profonde du design par rapport à l’ancienne puce A15 Bionic (toujours utilisée par les iPhone 14 « classique »). En d’autres termes, l’A17 Bionic serait la première vraie évolution opérée depuis deux ans sur un processeur d’iPhone. Une thèse renforcée par le passage au 3 nm, pour lequel Apple aurait carrément réquisitionné l’intégralité de la production initiale chez TSMC.

Cette stratégie devrait permettre à l’iPhone 15 Pro d’être l’unique smartphone de 2023 disposant d’un processeur gravé en 3 nm. On apprend en effet que MediaTek ne compte pas lancer de processeurs 3 nm cette année en raison des coûts de production encore trop élevés… et que Qualcomm préfère pour sa part patienter un peu : son Snapdragon 8 Gen 2, annoncé fin 2022, est pour sa part toujours gravé en 4 nm.

Autres arguments en faveur des iPhone 15 Pro, l’apparition d’un port USB-C en lieu et place de l’actuelle connectique Lightning, mais aussi l’ajout potentiel d’une nouvelle caméra en périscope (pour un zoom amélioré), et de commandes latérales tactiles. L’appareil profiterait enfin d’un design légèrement remanié, avec un possible coloris rouge sombre comme pressenti par MacRumors.

