Vers un connecteur inédit pour les prochains iPhone, AirPods et casque VR ? Apple se révélerait être très malin

Apple, le plus malin ? L'intégration de l'USB-C est en cours, mais cela ne signifie pas nécessairement que le connecteur adoptera une forme basique sur les futurs produits de la marque. Selon Bloomberg, un connecteur spécial pourrait être développé, doté de caractéristiques novatrices et uniques.

L’Union européenne a décidé d’imposer l’adoption de l’USB-C pour les constructeurs de smartphones et autres appareils électroniques, pour des raisons écologiques et économiques. Apple, connu pour utiliser le connecteur Lightning sur ses iPhone et AirPods, sera ainsi contraint de l’abandonner pour ses futurs produits. L’iPhone 15 pourrait être le premier modèle de la marque à être équipé d’un port USB-C.

Apple n’a pas dit son dernier mot

Cependant, Apple pourrait contourner cette obligation en développant une solution alternative, à l’image de ce qu’elle a déjà fait pour ses MacBook, dont les derniers MacBook Pro 14 et 16 M2. Ces ordinateurs sont, en effet, équipés de ports USB-C compatibles avec la recharge, ainsi que d’un port propriétaire avec un câble MagSafe fourni lors de l’achat. Techniquement, ces MacBook sont conformes à la législation européenne.

Pour les iPhone, une telle solution semble peu probable pour le moment. Néanmoins, des rumeurs circulent quant à la conception d’un nouveau câble combo USB-C + MagSafe pour le futur casque de réalité mixte d’Apple (surnommé Reality Pro). Ce casque serait ainsi relié à une batterie externe à ranger dans la poche de l’utilisateur, tandis qu’un câble spécial permettrait de relier cette batterie au casque. Le câble combinerait les propriétés de l’USB-C avec le magnétisme du MagSafe, permettant de se déconnecter sans endommager le casque en cas de besoin.

Ce connecteur propriétaire innovant pourrait ainsi être compatible avec l’USB-C, respectant de ce fait la législation européenne, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires lorsqu’il est associé à un câble spécifique d’Apple. Parmi ces avantages, on pourrait retrouver un système magnétique pour prévenir les accidents et en allant plus loin… une amélioration des vitesses de transfert de données et peut-être même une recharge plus rapide ?

Ce casque serait donc équipé d’un nouveau port de charge spécial, qui pourrait inspirer Apple pour ses futurs iPhone. Pour l’instant, ces informations ne sont que des rumeurs. Cependant, la WWDC devrait nous permettre d’en savoir plus sur les projets de la firme à la pomme.

