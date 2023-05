L’iPad se rapproche encore du Mac avec l’arrivée de Final Cut Pro et Logic Pro

Apple vient de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, offrant aux créateurs de vidéos et de musique des opportunités inédites pour exploiter leur iPad (M1 et M2).

Apple a dévoilé Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, offrant aux créateurs de vidéos et de musique une toute nouvelle manière d’utiliser leur iPad Pro. Les deux applications sont dotées d’interfaces tactiles innovantes.

Final Cut Pro pour iPad fournit une palette d’outils permettant d’enregistrer, monter, finaliser et partager des vidéos, tandis que Logic Pro pour iPad offre un ensemble complet d’outils pour composer, créer des rythmes, enregistrer, éditer et mixer de la musique.

Un rapprochement inédit entre l’iPad Pro et les Mac

Ce lancement de Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad Pro marque un rapprochement inédit entre l’iPad et les Mac. Cette convergence laisse entrevoir la possibilité de disposer, à l’avenir, de Mac dotés d’écrans tactiles. De plus, la restriction d’utilisation de ces applications aux iPad équipés d’une puce M1 ou M2 renforce cette idée de convergence entre les gammes de produits Apple.

Sous la forme d’un abonnement mensuel

De plus, contrairement à un achat unique, Apple a choisi de proposer ces applications sous forme d’abonnement mensuel, à 4,99 euros par mois. Cette décision s’inscrit dans la tendance observée chez d’autres éditeurs, tels qu’Adobe ou encore Microsoft, qui privilégient désormais les modèles d’abonnement pour leurs logiciels.

Le succès croissant du chiffre d’affaires généré par la division Services d’Apple souligne l’intérêt pour la firme de Cupertino de se concentrer sur le marché des services en proposant des offres d’abonnement pour ses applications emblématiques. Cette approche stratégique contribue également à renforcer la fidélité des utilisateurs en les encourageant à s’impliquer davantage dans l’écosystème Apple.

Compatibles avec les accessoires de l’iPad Pro

Final Cut Pro pour iPad propose une nouvelle interface tactile et des outils intuitifs pour faciliter le processus de montage vidéo. Les utilisateurs peuvent dessiner et écrire directement sur le contenu vidéo avec l’Apple Pencil. Ils peuvent également accélérer leur flux de travail en ajoutant un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard Folio pour utiliser des commandes clés.

Le mode caméra Pro et le montage vidéo multicaméra permettent de contrôler davantage le processus de création sur iPad. Les créateurs peuvent filmer en haute qualité, enregistrer en ProRes sur iPad Pro avec la puce M2, et monter plusieurs angles de caméra en synchronisation automatique.

Logic Pro pour iPad est une application de création musicale professionnelle tout-en-un. Les créateurs peuvent jouer des instruments logiciels, enregistrer leur voix ou des instruments avec les micros intégrés de l’iPad, et effectuer des éditions de précision et des automatisations détaillées avec l’Apple Pencil.

Parmi les autres fonctionnalités, on trouve un tout nouveau navigateur de sons, plus de 100 instruments et effets, des outils de création de rythmes et de production, un mixeur professionnel, et des options d’importation et d’exportation pour faciliter le transfert de projets entre Logic Pro pour Mac et iPad. Les créateurs de musique peuvent également exporter des bandes-son créées dans Logic Pro pour iPad vers Final Cut Pro pour iPad.

Les deux applications seront disponibles sur l’App Store en tant qu’abonnements à partir du mardi 23 mai.

