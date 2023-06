iPhone 13 Mini : belle baisse de prix pour le dernier smartphone compact d’Apple

Avec sa quatorzième génération d’iPhone, Apple n’a pas renouvelé sa gamme mini. Si certains d’entre vous sont toujours intéressés par ce form factor, en ce moment l’iPhone 13 mini passe de 809 euros à 679 euros sur la boutique Sosh.

Depuis que la firme de Cupertino a cessé la production de ses iPhone mini, il est plus difficile de trouver des smartphones compacts aujourd’hui. De même, chez Android, les petits formats se font de plus en plus rares. Pour celles et ceux qui tiennent encore à ce form factor, sachez qu’en ce moment l’iPhone 13 mini se négocie à un meilleur prix : 130 de moins qu’à sa sortie.

Ce qu’on apprécie de l’iPhone 13 mini

Son form-factor compact

Ses performances et son bel écran

Son autonomie améliorée

Vendu au départ à 809 euros, puis remisé à 749 euros, l’iPhone 13 mini (128 Go) d’Apple se trouve actuellement en promotion à 679 euros sur la boutique Sosh.

Un iPhone apprécié pour son design

Alors oui, Apple n’a pas sorti d’iPhone 14 mini, c’est donc vers le 13 mini que les personnes adeptes à ce petit format doivent se diriger. Il reste encore aujourd’hui une très bonne option. Sa petite taille apporte une bonne dose de confort d’utilisation, même si la dalle de 5,4 pouces ne sera pas la plus adaptée au visionnage de vidéos. Son écran Oled offre une bonne luminosité, c’est un plaisir à utiliser, malgré le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

L’iPhone 13 mini reste aussi un très bon photophone. Son double capteur photo (un grand-angle et un ultra grand-angle) de 12 mégapixels fait très bien le job. Vous obtiendrez des clichés lumineux et détaillés dans la grande majorité des situations. L’absence de téléobjectif se fait tout de même sentir.

Mais aussi ses performances, toujours d’actualité

Pour fonctionner, l’iPhone 13 mini s’appuie sur la puce A15 Bionic. Ce processeur puissant sera capable d’assurer une fluidité sans faille, comme nous l’avons remarqué lors de notre test. Les applications se lanceront sans aucun accroc ni ralentissement.

En termes d’autonomie, la firme californienne introduit une batterie 7 % plus grande que celle de l’iPhone 12 mini, accompagné de nouvelles optimisations logicielles, qui pêchait vraiment de ce côté-là. Résultat : l’iPhone 13 mini est tout à fait capable de tenir une journée, voire de survivre une journée et demie sans trop de souci avec un usage modéré de l’appareil. Avec une charge de 20 W, comptez un peu plus de 1h30 en moyenne pour charger complètement la batterie en partant des 25 %. La charge sans fil MagSafe sera évidemment de la partie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 13 mini d’Apple.

Envie d’un smartphone compact autre que la proposition d’Apple ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones de 5 à 6 pouces en 2023.

