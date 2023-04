Le prochain Asus Zenfone ne serait plus un smartphone compact

Les caractéristiques de l'Asus Zenfone 10 ont été révélées par le site Mysmartprice.com. Au-delà d'une fiche technique assez classique, on découvre un écran plus grand que l'année précédente.

Vous savez, ce refrain qu’on entend régulièrement qui consiste à dire que tous les téléphones se ressemblent. Asus pourrait très bientôt lui donner raison. Alors que la marque spécialiste des PC Gaming tenait son originalité avec le format de l’Asus Zenfone 9, un téléphone compact doté d’un écran de 5,9 pouces, le futur Asus Zenfone 10 pourrait passer à un format plus traditionnel de 6,3 pouces.

C’est ce qu’avance le site Mysmartprice, qui publie les spécifications du téléphone. Asus était la seule marque à continuer de proposer des smartphones avec un écran sous la barre des 6 pouces. Couplé à des excellentes performances, nous avions là un produit qui savait vraiment se démarquer. Le Zenfone 10 devrait être plus classique.

Les spécifications du Asus Zenfone 10

Sans grande surprise, l’Asus Zenfone 10 devrait être un flagship, équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2. On connait la capacité d’Asus à tirer le meilleur parti d’une puce, son Zenfone 9 étant resté une référence sur nos benchmarks pendant toute la durée de vie de la génération précédente.

Son écran de 6,3 pouces serait une dalle Oled 120 Hz. On trouverait 16 Go de RAM et entre 256 et 512 Go de stockage. Le téléphone devrait également tourner sous Android 13 et s’équiper d’un capteur principal de 200 mégapixels. La certification IP 68 est aussi sur la table pour permettre de le plonger dans l’eau jusqu’à un mètre pendant une durée de 30 minutes.

