iPadOS 17 va faire de votre iPad l’outil parfait pour streamer et podcaster

Avec iPadOS 17, Apple va permettre la prise en charge native des webcams et micros externes connectables en USB-C. Une nouvelle avancée intéressante pour les créateurs de contenus.

Durant sa conférence WWDC 2023, le 5 juin dernier, Apple annonçait iPadOS 17. Parmi les démonstrations faites par Craig Federighi à cette occasion, le raccordement d’un Studio Display à un iPad pour permettre à ce dernier d’exploiter la webcam et le micro intégrés dans le moniteur. Fort bien, mais Apple n’a pas tout dit. On apprend en effet de 9to5Mac qu’iPadOS 17 va en réalité plus loin en la matière.

La nouvelle version du système d’exploitation sera par exemple capable de prendre en charge nativement les webcams et micros externes via la prise USB-C des iPad. Ce support se fera en outre sans avoir besoin d’installer préalablement un quelconque pilote. La connexion fonctionnera simplement en plug-and-play, comme sur Mac, avec une reconnaissance instantanée du périphérique branché, y compris s’il provient d’un fabricant tiers, et même si on l’utilise avec un adaptateur USB-A vers USB-C.

Les streamers et podcasteurs peuvent s’en frotter les mains…

Comme le souligne 9to5Mac, cette nouveauté fait figure de nouvelle étape franchie par les iPad, alors qu’iPadOS 16 avait déjà introduit l’API DriverKit permettant aux fabricants d’accessoires tiers de créer des pilotes spécifiques pour rendre plus facilement leurs produits compatibles.

iPadOS 17 va donc plus loin, même si tous les périphériques USB ne seront pas nécessairement éligibles. Comprenez que certaines webcams et que certains modèles de micros resteront incompatibles malgré tout. L’avancée n’en reste pas moins profitable, notamment pour les créateurs de contenus, streamers et podcasteurs.

Apple a par ailleurs indiqué que les développeurs pourront tirer parti de ces accessoires dans leurs applications en passant par l’API AVFoundation. On apprend en outre qu’avec iPadOS 17, les applications pourront faire pivoter les vidéos provenant des caméras externes et intégrées, tout en permettant aux utilisateurs de choisir l’entrée audio, ou encore d’optimiser l’annulation de l’écho, entre autres. Une avancée salutaire pour les créatifs donc, mais à moins que vous soyez bêta testeurs, il faudra attendre cet automne le déploiement à grande échelle d’iPadOS 17 pour en profiter.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.