iOS 17 : comment utiliser la nouvelle fonction StandBy (En veille) sur iPhone

StandBy, ou En Veille, est l'une des grandes nouveautés d'iOS 17. Voici comment activer et maitriser cette nouvelle fonction.

Apple propose avec iOS 17 quelques nouveautés, dont l’arrivée d’une fonction StandBy, ou « En veille » en français. Cette fonction n’est pas activée par défaut et n’est pas forcément intuitive à enclencher.

C’est quoi la fonction StandBy ou « En veille » ?

Avec la fonction En veille, Apple propose de remplacer votre réveil-matin. Un affichage unique peut se déclencher pour mettre en avant l’heure, la date et des widgets avec une taille d’affichage importante pour être lu facilement à distance.

L’affichage se découpe en deux, avec à droite et à gauche le choix d’installer des widgets que l’on pourra faire facilement défiler. Par défaut, on retrouve la météo, le calendrier et les rappels, mais il sera possible de personnaliser avec d’autres applications.

Ce mode va également proposer un affichage sur mesure pour les notifications comme la réception de messages sur une conversation instantanée. Là encore, l’idée est de maximiser la taille de l’affichage pour faciliter la lecture à distance ou au lit.

Cette fonction est disponible sur iOS 17 avec tous les modèles d’iPhone compatible, même les appareils sans l’écran Always-On.

Comment activer la fonction En veille ?

Pour utiliser StandBy, il faut tout d’abord s’assurer de son activation dans les réglages d’iOS.

Rendez-vous dans l’application Réglages ;

choisir « En veille » situé entre Fond d’écran et Siri ;

activer la fonction En veille.

Une fois que l’option a été activée, il y a plusieurs conditions à remplir pour la déclencher :

l’iPhone doit être en charge (en filaire ou non) ;

l’iPhone doit être à l’horizontale ;

l’iPhone doit être en veille.

Notez que d’après nos tests, la fonction En veille ne se déclenche pas quand l’iPhone est à l’horizontale si le verrouillage de rotation a été activé.

Comment modifier les widgets de En veille ?

Pour personnaliser le choix des widgets proposés dans StandBy, il faut tout d’abord déclencher l’affichage en question. Il faut donc mettre en veille l’iPhone, le mettre à l’horizontale et le mettre en charge. Il suffit ensuite de faire un long appui sur l’écran pour déclencher la modification des widgets.

Vous pouvez alors supprimer les widgets qui ne vous intéressent pas ou en ajouter avec le bouton plus en haut à gauche de l’écran.

