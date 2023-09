Apple : pourquoi l’iPhone 15 pourrait être l’un des derniers à miser sur Qualcomm

D'après Ming-Chi Kuo, Apple commencerait enfin à voir le bout du tunnel dans la conception de ses propres modems 5G. Sous peu, les iPhone pourraient ainsi commencer à abandonner Qualcomm... fournisseur de longue date dont Apple souhaite se débarrasser depuis des années.

C’était un projet au long cours pour Apple, mais il commence enfin à aboutir. Entamé en 2019 après le rachat d’une partie de la division Modem d’Intel, le développement en interne d’une puce 5G devait permettre à Apple de se séparer dans les meilleurs délais de son fournisseur de longue date : l’encombrant Qualcomm. Ce projet devrait finalement se concrétiser… mais avec quelques années de retard.

On apprend en effet de Ming-Chi Kuo qu’Apple verrait enfin le bout du tunnel dans cette affaire, avec des modems maison fin prêts d’ici 2025. Cette estimations de l’analyste de TF International, souvent bien informé, a le mérite de corroborer de précédentes informations allant aussi dans le sens d’une transition à des modems propriétaires d’ici deux ans.

Apple sera bientôt prêt à s’émanciper de Qualcomm

Si l’arrivée de puces 5G signées Apple de confirme pour 2025, cela voudrait donc dire que les iPhone 15 (qu’Apple doit annoncer la semaine prochaine) et les iPhone 16 resteront dans l’entre-temps dotés de modems Qualcomm. L’iPhone 17 serait en revanche le premier modèle capable de tourner le dos au géant de San Diego, avec lequel Apple est contraint de collaborer. Dans la même veine, le prochain iPhone SE (de quatrième génération) serait également équipé d’une puce 5G conçue en interne, puisque cette mouture serait elle aussi attendue en 2025, du moins selon certaines estimations.

Notez toutefois qu’on ignore à ce stade ce que les puces 5G d’Apple auraient en plus par rapport à celles de Qualcomm. On sait par contre qu’Apple développerait en parallèle sa propre puce réseau voué, à la fois, aux connectivités Wi-Fi et Bluetooth… et que cette dernière serait elle aussi prête en 2025. Il s’agirait alors d’un pas supplémentaire dans la fabrication d’iPhone moins dépendants de sous-traitants externes.

