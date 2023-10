Si le réveil de votre iPhone n’a pas sonné ce matin, vous n’êtes pas seul

Les iPhone passés sous iOS 17 semblent rencontrer un petit souci durant la nuit qui pourrait désactiver l'alarme.

Avez-vous loupé votre réveil ces derniers jours à cause de votre iPhone ? Apparemment, vous pourriez ne pas être seul. Certains utilisateurs d’iPhone (y compris les derniers iPhone 15 et 15 Pro) rapportent sur Reddit (via Mac Rumors) des problèmes similaires.

Un premier post rapporte que deux iPhone différents, celui de l’auteur et celui de son fils, n’ont pas sonné le même matin. En commentaire, plusieurs utilisateurs indiquent qu’il leur est arrivé la même mésaventure. « Je suis venu directement sur ce site pour voir si je n’étais pas le seul. Mes alarmes ne se sont pas non plus déclenchées ce matin », indique l’un d’entre eux. « C’est arrivé à mon tout nouvel iPhone 15 pro ainsi qu’au XS de mon mari, vieux de 5 ans. Les deux étaient sous la dernière version d’iOS », rapporte une autre personne.

Un redémarrage en cause ?

Comme le rapportait plus tôt 9to5Mac, depuis le passage à iOS 17.0.3, certains iPhone semblent demander leur code plutôt que Face ID à leurs utilisateurs au réveil. Ce qui indiquerait que le téléphone a redémarré pendant leur sommeil.

Preuve en est le menu batterie qui semble indiquer que le téléphone s’est éteint pendant plusieurs heures durant la nuit. Capture d’écran à l’appui.

Ce problème semble toucher des iPhone 15, mais aussi des modèles plus anciens. Leur point commun semble être le passage à iOS 17. Il convient aussi de rappeler que tous les utilisateurs d’iOS 17 n’ont pas l’air de s’en plaindre.