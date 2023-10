L’iPhone 15 le plus cher serait frappé par un défaut de l’écran inquiétant

L'iPhone 15 Pro Max semble touché par un souci de burn-in. Comment l'éviter et surtout pourquoi il n'y a pas encore de raison de paniquer.

Après les divers soucis de chauffe, depuis réglés par une mise à jour d’iOS, les iPhone 15 Pro sont touchés par un autre souci. Plus précisément, c’est l’iPhone 15 Pro Max qui est montré du doigt.

Comme le rapporte Zdnet, plusieurs utilisateurs se plaignent sur le forum d’Apple, Reddit et X (anciennement Twitter) de soucis de burn-in sur leur écran Oled. Cette expression désigne l’apparition d’une image sur l’écran après que celle-ci a été affichée longtemps.

Les cas les plus courants semblent être l’apparition d’une image en fond d’écran, d’un clavier ou encore certains détails de l’interface. Voici quelques exemples :

Seul le modèle plus cher, l’iPhone 15 Pro Max, semble touché d’après les témoignages. En outre, il faut souligner qu’il n’y a pas vraiment d’avalanche de signalements non plus pour le moment. Il convient donc de ne pas paniquer. La situation peut s’expliquer par un souci de contrôle qualité ou par un lot d’iPhone défectueux.

Comment l’éviter et que faire si cela vous arrive ?

Si vous avez constaté cela sur votre propre iPhone 15 Pro Max, le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est tout simplement de vous rendre dans un Apple Store. A priori, il devrait encore être sous garantie.

Pour éviter que cela vous arrive, commençons par dire que normalement, Apple, comme tout fabricant utilisant des dalles Oled, a dû intégrer à son appareil des systèmes censés éviter le burn-in. Il convient toutefois de prendre garde à la chose suivante : toute image laissée trop longtemps de façon statique sur un écran Oled va nécessairement user plus rapidement la zone en question. Vous prenez alors le risque qu’elle imprime définitivement. Le niveau de luminosité est aussi à surveiller : plus une dalle Oled est lumineuse, plus elle s’use et donc plus le risque d’impression est fort.