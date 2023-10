L’écran de certaines Apple Watch clignote, mais Apple ne semble pas inquiet

Certains utilisateurs d'Apple Watch semblent rencontrer un problème lorsque le mode Always On est activé : l'écran se met à clignoter. Du côté de la marque, il n'y aurait pas d'inquiétude : une future mise à jour pourrait corriger le problème.

Depuis quelques semaines, des clients d’Apple Watch se plaignent sur les forums ainsi que sur les réseaux sociaux. En cause, l’écran de leur montre connectée : lorsque le mode Always On est activé, l’écran peut se mettre à clignoter. Pour Apple, le souci ne semble pas sévère et serait prochainement corrigé.

Des écrans d’Apple Watch qui clignotent

Le mode Always On sur les montres connectées d’Apple permet d’afficher constamment certaines informations, comme l’heure tout simplement. Cela consomme un peu plus de batterie, mais s’avère pratique. Néanmoins, certains utilisateurs ont fait remarquer un souci d’écran : sa luminosité change toute seule de manière brève, faisant des sursauts de luminosité parfois. Certains parlent d’ailleurs de « scintillement aléatoire ».

Apparemment, ce bug arrive plus fréquemment sur les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, est les deux derniers modèles, lancés le mois dernier. Aussi, cela semble être présent sur toutes les versions de watchOS 10, y compris la dernière version, watchOS 10.0.2

Chez Apple, pas de sonnette d’alarme

Une note probablement transmise ce mardi par Apple aux fournisseurs de service a pu être consultée par MacRumors. Selon le média spécialisé, le fabricant ne préconise pas de réparation sur les montres connectées. Il demande à ces fournisseurs de conseiller aux clients de veiller à ce que leur appareil soit à jour. Autre souci faisant partie de cette note : les anneaux d’activité sur un des cadrans peuvent temporairement devenir roses. Un problème déjà signalé depuis plusieurs semaines sur Internet.

Cela suggère qu’Apple déploiera prochainement un correctif dans une mise à jour de watchOS. Cependant, watchOS 10.1 devrait arriver dès la semaine prochaine : il n’est pas sûr que le correctif soit de la partie. Une solution intermédiaire pourrait être de retarder la sortie de cette version, afin que la résolution du bug en fasse partie. Si vous êtes concerné, Apple a une solution temporaire : tout simplement désactiver le mode Always On dans l’application Réglages et dans la section « Affichage et luminosité ».