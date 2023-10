Apple prévoirait une vague de nouveaux iPad… mais dans quelques mois seulement

Selon le spécialiste Mark Gurman, Apple attendrait le mois de mars 2024 pour renouveler plusieurs de ses iPad. Il faudrait ainsi s'attendre à découvrir d'un coup l'iPad Air M2, l'iPad mini équipé de l'A15 Bionic et le nouvel iPad entrée de gamme.

Alors que des Mac pourraient être annoncés d’ici à la toute fin du mois d’octobre, les iPad, eux, n’auraient pas droit à de nouveaux modèles avant mars 2024. C’est en tout cas ce qu’avance le journaliste Mark Gurman, spécialiste bien informé sur les actualités d’Apple, dans sa newsletter Power On sur Bloomberg.

Et Apple ferait ainsi plusieurs annonces côté tablettes en un seul coup.

Une vague de nouveaux iPad

Il faudrait ainsi compter sur un iPad Air propulsé par la puce M2, un iPad mini animé par un A15 Bionic et un iPad d’entrée de gamme aux caractéristiques techniques améliorées.

Concernant les iPad Pro qui devraient recevoir de grosses nouveautés, Mark Gurman se montre moins certain et explique simplement qu’ils sont bel et bien déjà « en préparation ». « On m’a dit qu’Apple prévoyait actuellement de lancer au moins les mises à jour les plus mineures de l’iPad en mars », écrit-il. Il n’est donc pas impossible de voir les iPad Pro également renouvelés dès mars 2024, mais c’est bien moins probable que les autres modèles.

Rappelons au passage qu’un nouveau stylet Apple Pencil (USB-C) a récemment vu le jour. À ce sujet, Mark Gurman estime qu’Apple va sans doute retirer la première génération du stylet, « mais cela ne devrait pas arriver avant que l’iPad entrée de gamme avec connecteur Lighnting ne soit arrêté ».