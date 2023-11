Tim Cook prépare déjà sa succession à la tête d’Apple… mais n’est pas prêt de prendre sa retraite

Dans une interview, Tim Cook explique qu'il envisage déjà sa succession à la tête d'Apple. Malgré cela, il ne se voit pas vivre sans Apple pour le moment.

Cela fait 12 ans que Tim Cook dirige Apple et 25 ans qu’il a été embauché au sein de l’entreprise. Loin de l’image de leader charismatique que pouvait avoir Steve Jobs à son poste avant lui, Tim Cook est un stratège méticuleux qui a su diversifier le catalogue d’Apple et surtout ses revenus. Depuis sa prise de poste, la valorisation d’Apple a triplé !

Si l’après-Jobs a été gérée d’une main de maître, qu’en sera-t-il de l’après-Cook ? C’était l’un des sujets abordés lors d’une interview menée par la chanteuse Dua Lipa.

Qui succèdera à Tim Cook ?

La chanteuse a demandé à Tim Cook si Apple avait d’ores et déjà prévu sa succession à la tête de la société. Voici sa réponse :

Nous sommes une entreprise qui croit à la nécessité de travailler sur des plans de succession, nous élaborons donc des plans de succession très détaillés, parce que l’imprévisible peut toujours arriver. Je pourrais prendre le mauvais trottoir demain. J’espère que cela n’arrivera pas, je prie pour que cela n’arrive pas.

En cas d’accident de Tim Cook (ce qu’on ne lui souhaite pas) ou de départ à la retraite (ce qu’on lui souhaite), il y a donc déjà une procédure prévue en interne pour choisir son successeur. Mais qui ? Sur ce point, le chef d’entreprise reste évasif :

Je ne peux pas le dire, mais je dirais que mon travail consiste à préparer plusieurs personnes à réussir, et je veux vraiment que le prochain PDG vienne de l’intérieur d’Apple. C’est donc mon rôle : faire en sorte que le conseil d’administration ait le choix entre plusieurs personnes.

Parmi les personnes à la direction d’Apple, on peut citer Eddy Cue et Craig Federighi qui possèdent une aura importante et pourraient donc être bien positionnés. Mais la liste est très longue et ce ne sont pas toujours les plus présents sous les feux des projecteurs qui sont les mieux placés.

À quand la suite ?

Quand est-ce que cette succession aura lieu ? Le plus tard possible si on en croit ce que confesse Tim Cook. « J’adore ça… Je ne peux pas envisager ma vie sans être là [chez Apple], alors j’y resterai pendant un certain temps ».

C’est tout le mal qu’on lui souhaite, d’autant qu’un nouveau virage important a été amorcé avec l’annonce du Vision Pro.