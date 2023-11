Sur iPhone, Apple aurait bien l’intention de jeter Touch ID aux oubliettes

Des informations en provenance de Chine indiquent qu'Apple aurait purement et simplement abandonné ses outils voués à la fabrication de capteurs d'empreintes digitales Touch ID sur iPhone.

Apple n’aurait plus aucune intention de réinstaller des capteurs d’empreintes digitales Touch ID sur ses prochaines générations d’iPhone. C’est ce que l’on déduit des informations partagées cette semaine par une source chinoise. Celle-ci rapporte qu’Apple aurait purement et simplement sorti les machines vouées à la fabrication des capteurs Touch ID de ses lignes de production. Plus précisément, cette mise de côté serait définitive et concernerait les machines employées pour la fabrication des puces requises par Touch ID sur iPhone.

Cette information, qui émane d’un expert chinois en circuits intégrés ayant déjà vu juste par le passé concernant Apple, intervient alors que la piste d’un retour prochain de Touch ID sur l’iPhone était évoquée par certaines rumeurs il y a quelques mois encore. Une piste désormais sérieusement compromise.

L’iPhone SE 2022 serait donc le dernier doté de Touch ID

Si cette source chinoise s’avère fiable, Apple n’aurait donc aucune intention de réinstaurer Touch ID sur ses prochaines générations d’iPhone, du moins pas prochainement. Par la force des choses, l’iPhone SE 2022 serait alors l’ultime modèle à profiter de Touch ID sous la forme qu’on a toujours connue. Les rumeurs laissent d’ailleurs entendre que la prochaine mouture de l’iPhone SE serait équipée de Face ID… laissant ainsi tomber l’identification par empreinte digitale.

Cela étant, d’autres rumeurs laissent malgré tout entendre qu’Apple travaillerait toujours à la conception d’un capteur Touch ID, mais pensé pour s’installer sous l’écran. Ce dernier ne serait toutefois pas prêt avant 2026, soit au même moment que le passage présumé à un module Face ID installé sous l’écran lui aussi. En 2026, l’iPhone changerait d’ailleurs assez nettement. Sauf nouveaux retards, c’est aussi sur cette période qu’Apple devrait commencer à exploiter ses propres puces modem conçues en interne pour se détacher des solutions de Qualcomm.