Apple travaillerait bien sur un MacBook 5G, mais (vraiment) pas pour tout de suite

Soucieux de ne pas accroître sa dépendance aux puces 5G de Qualcomm, Apple travaillerait bien sur un MacBook doté d'une connectivité cellulaire... mais équipé d'un modem conçu en interne. En d'autres termes, un produit sur lequel vous n'êtes pas près de pouvoir pianoter.

Grande absente au catalogue d’Apple, l’option cellulaire pour les MacBook pourrait finir par se concrétiser, mais pas avant de longues années. C’est ce que l’on apprend de WCCFTech, qui rapporte qu’Apple ne lancerait pas ses premiers MacBook 5G avant 2028, et ce dans le meilleur des cas. Ce délai conséquent trouverait son explication dans la stratégie d’Apple en matière de puces modem… et dans la volonté du groupe de ne pas accroître encore plus sa dépendance (déjà importante) aux solutions cellulaires de Qualcomm, avec lequel il collabore à contre coeur après des années de procès.

C’est d’ailleurs ce que nous dit, en creux, Mark Gurman dans le dernier numéro de sa newsletter PowerOn. Le journaliste de Bloomberg, souvent très bien informé quand il s’agit d’Apple, estime en effet qu’un MacBook Pro ou Air doté d’une connexion 5G serait bien à l’étude chez la firme… mais que l’aboutissement de ce projet serait soumis à une condition sine qua non : qu’il soit équipé d’un modem « maison », et donc conçu en interne.

Pas de MacBook 5G tant qu’Apple ne sera pas capable de produire ses propres puces modem ?

Cet impératif n’a rien d’anodin quand on connaît, ne serait-ce qu’un peu, les difficultés rencontrées par Apple dans la conception de puces 5G en interne. Malgré le rachat d’une partie conséquente de la division modem d’Intel en 2019, les centaines de millions de dollars investis ces dernières années sur ce terrain, et les efforts humains versés à ce projet, Apple n’arriverait toujours pas à produire seul des modems compétitifs. Un article paru récemment dans la presse américaine détaillait par ailleurs le malaise général qui semble actuellement régner au sein des équipes d’Apple chargées de ce développement.

Dans ce contexte, la livraison des premières puces 5G « maison » compétitives — qu’Apple réservera logiquement aux iPhone dans un premier temps –, n’interviendrait pas avant 2026. À partir de là , et sauf retard supplémentaire ou évènement imprévu, l’objectif de la marqua à la pomme serait de se défaire de toute dépendance à Qualcomm en installant progressivement ses propres modem sur ses différents produits. Un processus qui prendra du temps. D’après Mark Gurman, il pourrait ainsi falloir deux à trois en de plus à Apple pour parvenir à mettre des puces 5G, bien à elle, dans ses Apple Watch, ses iPad et ses MacBook.

Comprenez par là qu’attendre un MacBook 5G à court terme est illusoire. On apprend par contre du journaliste de Bloomberg qu’Apple voudrait sortir par le haut de cette mésaventure, en intégrant directement ses futurs modems 5G dans les prochaines générations de puces « M ». L’idée ? Faire d’une pierre deux coups en réduisant l’espace que ces puces occuperaient à l’intérieur des Mac cuvée 2028, mais aussi en dopant leur efficacité énergétique.