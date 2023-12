Apple miserait sur l’OLED pour ses futurs iPad et MacBook Air

Besoin de changer votre vieil iPad ou votre vieux MacBook ? Attendez un peu, si vous le pouvez.

Apple devrait opérer opérer un changement significatif dans sa stratégie de produits. Bloomberg, et plus précisément Mark Gurman, s’intéresse aux prochains lancements d’Apple.

OLED partout

Malgré les performances comparables du Mini LED, utilisé dans les actuels MacBook Pro et le plus grand iPad Pro, Apple envisagerait de se tourner vers l’OLED, une technologie moins onéreuse que le Mini LED. Ce choix pourrait répondre à un besoin de contrer la baisse des ventes de tablettes et d’ordinateurs portables. Ce n’est pas surprenant, beaucoup de concurrents à Apple se sont tournés massivement vers l’OLED, dont Apple, Lenovo et Asus.

Selon Bloomberg, Apple préparerait un renouvellement de sa gamme pour le printemps 2024, avec des mises à jour pour l’iPad Air et l’iPad Pro (toujours en 11 et 13 pouces), ainsi qu’un nouveau MacBook Air qui passerait logiquement à la puce M3 (comme l’iMac M3 ou le MacBook Pro M3). L’intégration du SoC M3 serait également prévue pour ces nouveaux iPad Pro.

L’année 2024 pourrait être aussi une belle année pour l’iPad Air. Deux tailles d’écran seraient prévues : un modèle standard de 10,9 pouces et une nouvelle version plus grande de 12,9 pouces, équivalant à la taille du grand iPad Pro.

En plus des tablettes, de nouvelles versions de l’Apple Pen et de l’Apple Magic Keyboard seraient en préparation, avec une conception améliorée.

Évidemment, ces changements pourraient probablement entraîner une augmentation des prix. Mais, ça, ce n’est pas une surprise.