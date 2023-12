Un smartphone reconditionné pour Noël ? L’iPhone 12 est l’un des meilleurs choix

Et si pour Noël, vous misiez sur du reconditionné ? Il n’y a pas mieux pour offrir un smartphone premium sans y laisser des plumes. Back Market affiche par exemple l’iPhone 12 à moins de 400 euros. On vous explique pourquoi c’est encore un excellent choix en cette fin 2023.

Déposer un iPhone au pied du sapin, c’est la garantie de faire plaisir à ses proches. Mais voilà, le tout nouveau iPhone 15 représente un sacré budget, son prix avoisinant les 1000 euros. Heureusement, il existe un moyen simple de profiter de la qualité Apple sans y laisser toutes ses économies : le reconditionné.

Les iPhone sont parmi les smartphones plus aboutis du secteur et profitent d’une belle longévité. C’est pourquoi, ils sont autant représentés sur le marché du reconditionné : même après deux, trois ou quatre ans sur le marché, ils fonctionnent encore parfaitement et se révèlent parfaitement fluides. Inutile donc de se précipiter sur les dernières générations. Disponible à partir de 360 euros chez Back Market, l’iPhone 12 a encore de beaux jours devant lui. Retour sur les atouts de ce modèle encore incontournable à l’aube de 2024.

Le reconditionné : encore trop d’idées préconçues

Au moment de choisir un nouveau smartphone, le premier réflexe est généralement de se tourner vers du neuf. Même si le reconditionné n’en est plus à ses débuts, il souffre encore de certains préjugés. Nombreux sont ceux qui pensent à tort que ces smartphones sont de moindre qualité et présentent une durée de vie réduite. Pourtant, il n’en est rien.

Certes, les smartphones reconditionnés ont déjà eu une première vie. Mais Back Market les vérifie rigoureusement, les teste et au besoin répare toutes les pièces qui doivent l’être. En plus, l’entreprise française garantit tous ses produits reconditionnés pendant minimum 12 mois. Et pour aller encore plus loin, la firme tricolore accorde à tous ses clients un beau délai de 30 jours, durant lequel ils sont en droit de changer d’avis. Autant d’atouts auxquels s’ajoute un prix de vente ultra-compétitif.

Pour toutes ces raisons, les smartphones les plus premium comme ceux d’Apple sont très présents sur le marché du reconditionné, surtout autour des fêtes de fin d’année. Il n’y a pas meilleur moyen pour revendre son ancien mobile à bon prix, pour obtenir un modèle haut de gamme à moindre coût, et pourquoi pas conjuguer les deux.

iPhone 12 : encore et toujours une bonne option

Si le reconditionné gagne progressivement du terrain en France, encore faut-il s’y retrouver parmi les offres et opter pour le bon modèle, qui ne sera pas désuet passé 6 mois. Sur ce point, l’iPhone 12 est probablement l’une des meilleures alternatives du moment.

Lancé par la marque à la pomme en 2020, ce smartphone sera éligible à toutes les nouvelles mises à jour du système d’exploitation iOS jusqu’en septembre 2025. C’est autant que certains smartphones Android neufs, limités à 2 ans de mise à jour logiciel.

Une fois la question de l’obsolescence de l’iPhone 12 réglée, il reste encore à faire le tour de sa fiche technique. Alors que certaines générations d’iPhone évoluent peu par rapport à leurs prédécesseurs, l’iPhone 12 marque une véritable rupture avec l’iPhone 11, tant en termes de design que de performances.

Une fiche technique robuste, même 3 ans après sa sortie

L’iPhone 12 s’impose comme le tout premier de la marque à adopter un design à bords plats, un format d’ailleurs toujours d’actualité sur les iPhone 15 sortis cet automne. En tant que modèle non Pro, l’iPhone 12 a également eu la primeur de délaisser la technologie LCD au profit d’un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces.

Le traitement photo étant l’une des principales forces d’Apple, l’iPhone 12 promet des clichés de bonne qualité, et ce, même s’il ne comprend qu’un double capteur arrière de 12 mégapixels avec stabilisation optique d’image.

Autre atout de taille : une connectivité dernier cri. Propulsé par la puissante puce A14 Bionic et par 4 Go de mémoire vive, ce smartphone présente l’avantage d’être compatible avec les dernières normes de réseau, dont la 5G, le Wi-Fi 6, ou encore le NFC.

Et pour couronner le tout, c’est l’un des iPhone affichant la plus belle autonomie, puisqu’il peut tenir plus d’une journée et demie avec une batterie pleine. Et au besoin, vous pouvez le recharger via MagSafe, car oui, cette technologie était déjà présente sur l’iPhone 12.

Pour toutes ces raisons, ce smartphone noté 9/10 par Frandroid à sa sortie est toujours un incontournable sur le marché haut de gamme. En plus, grâce à Back Market vous pouvez l’obtenir à partir de seulement 360 euros.

L’iPhone 13 : une alternative également intéressante

Affiché en reconditionné à partir de 530 euros chez Back Market, l’iPhone 13 est un autre produit star de cette fin d’année. Opter pour ce modèle plutôt que pour l’iPhone 12 vous permet de gagner un an de mise à jour iOS supplémentaire, et de profiter d’une performance légèrement boostée, grâce à l’introduction de la puce A15 Bionic.

Pour le reste des caractéristiques, aucun grand changement n’est à noter. L’iPhone 13 conserve non seulement le design, l’écran, mais aussi l’appareil photo de son prédécesseur.