Vos vieux AirPods Pro peuvent eux aussi passer à l’USB-C

Apple permet aux possesseurs d'AirPods Pro 2 de changer leur boîtier de charge s'ils souhaitent profiter d'une charge filaire non plus en Lightning, mais en USB-C

En septembre dernier, lors de la prĂ©sentation des iPhone 15 et 15 Pro, Apple avait profitĂ© du passage de ses smartphones Ă l’USB-C pour annoncer que ses derniers Ă©couteurs en date, les AirPods Pro 2, allaient eux aussi profiter de cette connectique universelle.

Concrètement, Apple a ainsi annoncĂ© de nouveaux Ă©couteurs qui reprenaient le mĂŞme design que les AirPods Pro de deuxième gĂ©nĂ©ration, mais avec un boĂ®tier profitant d’une connectique USB-C en lieu et place du Lightning.

Quelques mois après la sortie de cette refonte de ses Ă©couteurs sans fil, Apple est allĂ© un petit plus loin en annonçant que les possesseurs d’AirPods Pro 2 en version classique, avec prise Lightning sur le boĂ®tier, pouvaient dĂ©sormais acheter un nouveau boĂ®tier afin de charger leurs Ă©couteurs non plus avec un câble Lightning, mais avec une prise USB-C, comme pour l’iPhone. Il faut dire que cela fait sens, alors qu’Apple a notamment justifiĂ© le passage Ă l’USB-C par la volontĂ© de ne pas multiplier le nombre de câbles chez les utilisateurs.

Concrètement, il en coĂ»tera ainsi 99 dollars aux États-Unis pour acheter un « boĂ®tier de recharge MagSafe (USB-C) pour AirPods Pro (2e gĂ©nĂ©ration) ». Apple ne semble cependant pas encore avoir annoncĂ© de disponibilitĂ© pour l’accessoire sur la version française de son site Internet.

Apple a l’habitude de proposer de nouveaux boĂ®tiers

Par ailleurs, quelques Ă©lĂ©ments viennent distinguer ce nouveau boĂ®tier des AirPods Pro 2 en version USB-C annoncĂ©s en septembre. En effet, il ne s’agit ici que d’un boĂ®tier de recharge et si les AirPods Pro 2 USB-C pourront profiter d’une connexion sans latence et de haute qualitĂ© avec un casque Vision Pro Ă son lancement, dĂ©but 2024, ce ne sera pas pour autant le cas si vous achetez ce nouveau boĂ®tier en option.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se lance dans la commercialisation d’un nouveau boĂ®tier de charge. En effet, au lancement des AirPods 2, en 2019, la principale nouveautĂ© concernait le support de la charge sans fil sur cette seconde gĂ©nĂ©ration. Ni une ni deux, Apple a lancĂ© dans la foulĂ©e la commercialisation d’un boĂ®tier de charge sans fil, mais pour les AirPods de première gĂ©nĂ©ration afin que les utilisateurs puissent se mettre Ă niveau Ă moindre coĂ»t.